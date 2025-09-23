La Feria de la Actividad Física y el Deporte se desarrollará del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con entrada gratuita para el público

Presentación ExpoDeca 2025. Imagen Gobierno de Canarias

La Feria de la Actividad Física y el Deporte celebrará su segunda edición del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, con entrada gratuita para el público. El evento, que se ha consolidado como una cita de referencia en el ámbito deportivo y de la vida activa, se ha presentado oficialmente este martes en un acto que contó con la presencia del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso.

En esta edición, la feria reunirá a más de 163 empresas, cerca de 90 expositores, así como un completo programa con 22 conferencias y ponencias y hasta 35 actividades pensadas para profesionales, aficionados y familias.

Los organizadores destacan que la cita no solo busca ser un escaparate del sector, sino también un espacio de encuentro e intercambio, con actividades prácticas, charlas de expertos y exhibiciones. Con estos números, se espera que la segunda edición supere ampliamente el éxito de la primera, consolidándose como un evento imprescindible para quienes apuestan por la salud, la actividad física y el deporte en Canarias.

163 empresas presentes en la feria

El evento, que promete ser una vez más la cita más importante de la industria deportiva este otoño en las islas, reunirá a cientos de profesionales, entidades y organizaciones pertenecientes a distintas áreas relacionadas con el deporte, y ofrecerá, al mismo tiempo, un espacio de ocio y disfrute para toda la ciudadanía, que podrá acudir y participar en programa durante los cuatro días que dura la feria de forma totalmente gratuita.

A menos de una semana para su arranque, un total de 163 empresas y entidades ya han confirmado su participación en la feria, de las cuales 86 contarán con espacio propio, entre operadores privados, administraciones públicas, federaciones y clubes deportivos.

En esta segunda edición, la familia de ExpoDeca crece con más de 200 personas procedentes de los centros Teobaldo Power, CIFP Candelaria, la Universidad de La Laguna, la Universidad Europea del Atlántico y la Asociación Tenerife Solidaria, que formarán parte del equipo de voluntariado. Además, su programa académico y divulgativo estará formado por veintidós conferencias, foros y presentaciones, al que se suma más de una treintena de actividades deportivas dirigidas adaptadas para todas las edades y niveles de condición física.

En el plano deportivo, además, se han programado alrededor de 35 exhibiciones y competiciones, con un especial protagonismo del deporte inclusivo y de los juegos y deportes tradicionales de Canarias. Estos últimos contarán con un espacio destacado dentro del recinto, lo que refuerza la presencia de una de las líneas estratégicas del Gobierno de Canarias en materia de actividad física: la promoción y divulgación del patrimonio cultural y deportivo del archipiélago.

Novedades

Entre las grandes novedades de esta edición también destaca la primera final del Campeonato de Canarias de Bailes Urbanos, que se celebrará en el marco de ExpoDeca. Este certamen reunirá por primera vez a los mejores clasificados de los WeekendUrban Dance de Tenerife y Gran Canaria, que competirán en un escenario común para alzarse con el título regional el sábado 4 a las 11.00 en la Gran Sala. En total, serán alrededor de 750 bailarines quienes darán vida a una cita inédita en las islas, que refuerza la apuesta del evento por integrar las nuevas expresiones culturales vinculadas al deporte y la actividad física, dando visibilidad al talento joven de Canarias.

La celebración de esta segunda edición responde a la voluntad del Ejecutivo canario por responder a la pujanza de un sector en auge en las islas. Canarias cuenta actualmente con más de 2.600 empresas vinculadas al deporte y se estima que más de 20.000 personas trabajan en este ámbito, una cifra que refleja cómo el deporte se ha consolidado no solo como parte esencial de la vida diaria de la ciudadanía, sino también como un motor estratégico para la economía canaria.

ExpoDeca, promovida por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Deportes y organizada por el área de Deportes del Cabildo de Tenerife, a través de la empresa pública Ideco, cuenta con el patrocinio de la Fundación DISA, Coca-Cola, Powerade, Binter, Grupo Ybarra, Joma y Munchitos. Además, el evento tendrá el impulso de las fundaciones del CD Tenerife, la UD Las Palmas, Dinosol y Cantera Base Canaria.