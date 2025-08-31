ES NOTICIA

Fin de las vacaciones para unos y comienzo para otros

Agosto termina y las vacaciones también, al menos para el 35% de los que eligieron este mes por excelencia

Último día de agosto y acaba el mes por excelencia de las vacaciones. Muchos hacen sus maletas a estas horas para regresar a casa, pero también hay quienes las inician en septiembre.

Imagen archivo RTVC.

Agosto termina y las vacaciones también, al menos para el 35% de los que eligieron este mes por excelencia. Sin embargo, hay un 17% que prefiere septiembre para disfrutar de las vacaciones de verano.

Aunque el sol y la playa sigue siendo la opción preferida por la mayoría, las escapadas rurales y el contacto con la naturaleza van ganando adeptos. Si se suma julio y agosto, el 68% ya ha disfrutado de los tan esperados días de descanso, según el Observatorio Nacional del Turismo Emisor.

