El terrero de Vecindario será el escenario del choque definitivo entre el CL Unión Gáldar Ybarra, liderado por el puntal «A» Alberto Zamora, y el CL Almogarén

La lucha canaria cierra el año 2025 con una de las citas más esperadas de la temporada en Televisión Canaria. Este domingo 21 de diciembre a las 17:55 horas, el canal autonómico presenta un programa especial de ‘Terrero y Gloria‘ con motivo de la final de la 46 edición de la Liga Cabildo de Gran Canaria 2025 de Primera categoría.

La cita, que tendrá lugar desde el terrero municipal de Vecindario en Santa Lucía de Tirajana y enfrentará en la lucha por el título al CL Unión Gáldar Ybarra y al CL Almogarén Queso Flor Valsequillo, también se podrá seguir en directo el día de la final en el canal de Deportes de TVC en YouTube, este viernes 19 de diciembre a partir de las 20.45h.

El Almogarén perdió la final del curso pasado en la muerte súbita ante el CL Castillo y quiere la Liga de Primera categoría 14 años después. Para ello, contará con un tridente de puntales formado por los hermanos Déniz (Álvaro puntal “B” junto a Ismael como puntal “C”) junto a la experiencia del veterano Cristo Hernández “Pollo del Callejón” (puntal “C”).

Mucho más tiempo lleva esperando el Unión Gáldar. Tiene títulos de Copa, del Torneo de lucha corrida y hasta un 1 subcampeonato de la Liga Regional. Pero su última Liga fue hace más de 20 años y para acabar con esa racha cuenta con un joven como Alberto Zamora, que estrena este curso su nueva condición de puntal “A”.

Para esta cita tan esperada, el espacio de Televisión Canaria dedicado a la lucha contará con una previa desde la misma arena del terrero de Vecindario y en compañía de Juan Espino Dieppa “Trota” como invitado especial en esta final. Tampoco faltarán los reportajes especiales, estadísticas de los dos finalistas y la opinión de los principales protagonistas en la previa, durante y justo después de acabar el encuentro.

El desarrollo de esta gran final será contado desde todos los puntos de vista por Willy Rodríguez Calero, junto a los comentarios de David Yanes y Juan Espino “Trota”. Las entrevistas a pie de terrero estarán a cargo de Jorge Benítez.