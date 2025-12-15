La transformación del sistema de cuidados se convirtió en el tema central del foro

El «Foro de Cuidados 2025: Nuevos modelos de atención centrados en la persona» reunió este lunes a profesionales, administraciones públicas y entidades del ámbito social para analizar la transformación del sistema de cuidados

Este espacio de reflexión y diálogo busca visibilizar el impacto de las inversiones europeas en la modernización de los cuidados. Los proyectos aseguran un avance hacia entornos más domésticos y accesibles diseñados para favorecer la autonomía y el bienestar de las personas dependientes.

Sistema de cuidado personalizado

El foro se celebró en el Salón de Actos de Canarias 7, en Las Palmas de Gran Canaria, y buscó ser un espacio para compartir buenas prácticas e impulsar un sistema de cuidados más moderno, sostenible y centrado en la dignidad individual.

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, afirmó que Canarias ha dado ya pasos muy importantes en el modelo de desinstitucionalización de los cuidados, de acuerdo a la estrategia europea y española en esta materia.

El «Foro de Cuidados 2025» inicia el debate sobre los nuevos modelos de atención personales. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

“Buscar esas fórmulas de más atención especializada en el hogar, por eso hemos estado licitando el nuevo servicio de ayuda a domicilio a nivel de toda Canarias para poder ahondar aún más en esos cuidados, en esa atención personalizada”, afirmó Delgado sobre los objetivos unificados.

La consejera explicó que, en esta legislatura, se ha apostado por desarrollar un modelo de cuidados centrado en las personas, creando centros y residencias más pequeñas que permitan a las personas estar cerca de su entorno familiar y social, y ofreciendo un modelo de cuidados especializado y más enfocado en las necesidades de cada individuo.