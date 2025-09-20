ES NOTICIA

Fuerteventura celebra este sábado la misa en honor a la Virgen de la Peña

La isla majorera se prepara para honrar a su patrona con la Solemne Eucaristía que se celebra este sábado

Retransmisión de la Solemne Eucaristía en honor a la Virgen de la Peña

Este sábado, cientos de fieles se dan cita en Vega de Río Palmas, en Betancuria, para asistir desde las 12:00 horas a la procesión y misa en honor a la Virgen de la Peña, que se celebra, como cada año, en la plaza del Santuario de Nuestra Señora de la Peña. Una Solemne Eucaristía, que será presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias y retransmitida en directo por Televisión Canaria.

La celebración se completará con una degustación de puchero tradicional, un encuentro con los centros de mayores y diversas actuaciones musicales.

Imagen de archivo de la procesión previa a la misa en honor a la Virgen de La Peña
Imagen de archivo

Advertencias y ajustes por el clima

Durante la jornada de ayer, viernes, el Cabildo de Fuerteventura ajustó la programación para evitar las horas de más calor. La romería, prevista a las 17:00 horas se canceló y solo se mantuvo la ofrenda, que tuvo lugar a las 18:00 en la plaza del Santuario de Nuestra Señora de la Peña.

