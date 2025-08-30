Toda la información sobre este nuevo proyecto se encuentra disponible en la página web del Cabildo de Fuerteventura para todas aquellas que deseen inscribirse

El Servicio de Patrimonio Cultural de Fuerteventura ha impulsado una nueva iniciativa denominada «Paisajes con historia», el objetivo es recorrer la isla con 4 rutas diferentes.

Mediante itinerarios guiados los visitantes aprenderán sobre el paisaje, sobre los momentos históricos más destacados y también sobre el valor patrimonial de la isla.

Este sábado ha comenzado la ruta desde la Torre del Tostón en El Cotillo y recorrerá el antiguo muelle y la ermita del Buen Viaje. Las siguiente rutas serán en el mes de la patrona de la isla, el 27 de septiembre, desde la ermita donde es acogida.

Recorrido por la isla

Así es que, el 11 de octubre habrá otra ruta en Betancuria y el 25 de octubre será una travesía desde Castillo hasta Las Salinas. Con estos senderos los visitantes descubrirán asentamientos aborígenes, arquitectura defensiva y la historia de la población majorera.



Toda la información sobre este nuevo proyecto se encuentra disponible en la página web del Cabildo de Fuerteventura para todas aquellas que deseen inscribirse.