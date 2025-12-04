La I Edición de la Jornada FP Dual Inclusiva puso el foco en visibilizar el talento diverso y en reforzar la integración laboral del alumnado con discapacidad a través de la Formación Profesional Dual

La Cámara de Comercio de Gran Canaria acogió este jueves la primera edición de la Jornada FP Dual Inclusiva: “Talento sin barreras”, organizada en colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, en un encuentro que puso el foco en visibilizar el talento diverso y en reforzar la integración laboral del alumnado con discapacidad a través de la Formación Profesional Dual.

El futuro laboral sin barreras se debate en Gran Canaria con la FP Dual como protagonista. Foto cedida por la Cámara de Comercio de Gran Canaria.



Más de un centenar de personas vinculadas al ecosistema formativo y empresarial —representantes de compañías colaboradoras, alumnado y profesionales con discapacidad, prospectores laborales y profesorado de FP con experiencia en atención a la diversidad— participaron en la jornada, que combinó aspectos técnicos, testimonios y diálogo entre la comunidad educativa y el tejido productivo.

El contenido del programa abordó, en primer lugar, el papel estratégico de la inclusión en la Formación Profesional y cómo la FP Dual actúa como palanca decisiva para la mejora de la empleabilidad del alumnado con discapacidad. También a través de la Fundación INSERTA se expusieron los avances del marco normativo actual en materia de empleo y discapacidad, con especial atención a la ley de discapacidad que promueve la garantía de la contratación del colectivo en igualdad de oportunidades.





Retos aún presentes para consolidar una inclusión plena

La jornada dio voz al propio alumnado y a trabajadores que, tras formarse en la FP Dual, han logrado insertarse con éxito en el mercado laboral, y culminó con una mesa redonda centrada en los retos aún presentes para consolidar una inclusión plena, sostenible y compartida entre empresas y centros educativos.

Sobre la celebración de esta jornada, la directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Carolina León, subrayó durante la sesión que “la FP Dual debe garantizar oportunidades de acceso al mercado laboral para todas las personas”. En este sentido, expresó que “el talento está ahí, solo hay que darle el espacio y el impulso que merece”, recordando que “la inclusión debe formar parte del diseño mismo de los proyectos, no ser una excepción”.

La celebración de esta jornada se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tuvo lugar este miércoles, y refuerza el compromiso del área que dirige Poli Suárez con el desarrollo de una Formación Profesional más inclusiva, conectada con las empresas y orientada a garantizar el derecho al empleo de todas las personas en condiciones de igualdad.

Con la celebración de esta jornada, esta colaboración conjunta entre la administración educativa, los centros y el tejido empresarial mantiene su compromiso de seguir trabajando hacia nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la empleabilidad del alumnado con discapacidad y avanzar hacia un mercado laboral plenamente accesible y diverso en las Islas.

—