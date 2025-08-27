Televisión Canaria emitirá en directo en TDT y en sus medios digitales la Gala de Presentación del Cartel del Carnaval de la capital grancanaria

La obra seleccionada será escogida entre las seis finalistas mediante votación popular a través de SMS

Este viernes, 29 de agosto, a las 21:30 horas, Televisión Canaria ofrecerá en directo por su señal TDT y sus medios digitales la Gala de Presentación del Cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, que este año celebra su 50º aniversario bajo la temática de «Las Vegas», la ciudad de las luces y el glamour.

El exterior del Teatro Pérez Galdós se vestirá de fiesta para acoger una gala que marca el inicio de la cuenta atrás del Carnaval y que estará conducida por la presentadora de la cande, Wendy Fuentes.

El público decide

De las 21 propuestas recibidas, una mesa técnica formada por los ganadores de la pasada edición y profesionales del diseño, la imagen y la comunicación, seleccionó las seis obras finalistas, que compiten este viernes por convertirse en la imagen oficial de 2026.

La última palabra estará en manos del público, que podrá votar en directo mediante SMS durante la gala su obra favorita. Con su voto decidirá el cartel que pondrá rostro al 50º aniversario del Carnaval capitalino, inspirado en «la ciudad que nunca duerme». Una alegoría que sintoniza con el carácter abierto, cosmopolita y transgresor de las carnestolendas.

La obra ganadora será la imagen oficial de un Carnaval que celebrará medio siglo de vida, del 23 de enero al 1 de marzo de 2026. El calendario oficial incluye más de cuarenta actos, entre ellos galas, concursos, cabalgatas, actividades familiares y dos actos que se estrenaron en la pasada edición con gran acogida por parte del público: la Noche de Transformistas y «Viudas a la carrera».

El Carnaval en RTVC

El próximo mes de enero, justo después de las fiestas navideñas, arranca en RTVC una intensa programación dedicada al Carnaval en Canarias. Durante más de dos meses, el canal público ofrecerá en directo los principales actos y galas, así como contenidos y programas especiales sobre la historia y protagonistas de las fiestas más emblemáricas del Archipiélago.