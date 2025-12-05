El acuerdo garantiza la financiación de las obras, que serán realizadas por Tragsa en la Residencia

Imagen archivo RTVC.

El pleno del Cabildo de El Hierro ha aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas la aclaración. También, la modificación y nueva distribución del gasto para la reforma integral de la Residencia de Mayores de Frontera.

El acuerdo garantiza la financiación de las obras, que serán realizadas por Tragsa. Del mismo modo, las actuaciones cuentan con un presupuesto de 4.630.944,63 euros y un plazo estimado de 20 meses.

Planificación económica

Según ha informado el Cabildo, la redistribución aprobada se realiza a petición de la empresa adjudicataria para ajustar la planificación económica inicial.

La nueva planificación contempla una dotación para el presente ejercicio de 20.000 euros. Del mismo modo, mientras que en el próximo año, 2.180.000 euros y la última anualidad de 2.430.944 euros, permitiendo completar la obra en base a las necesidades financieras de la empresa y adecuar la previsión presupuestaria al desarrollo técnico ya validado.

Centro de Día

En la nota, la consejería insular de Derechos Sociales, Bienestar La Social y Dignidad Personal indica que esta reconfiguración permite garantizar la continuidad de una obra fundamental. Cabe destacar que contará con 37 plazas de atención residencial. Además, servirá de Centro de Día en el municipio. Por tanrto, ofreciendo un espacio cercano y dentro de su entorno a las personas con dependencia que necesitan una plaza pública del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En este sentido, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, y el consejero del insular de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal, Amado Carballo, han señalaron durante la sesión plenaria que se continuará solicitando al Gobierno de Canarias la financiación de esta infraestructura a través del III Plan Sociosanitario de Canarias.