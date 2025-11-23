El humorista Mariano Mariano conciencia sobre la importancia de respetar estas plazas de aparcamiento

Más de 30.000 personas en Canarias tienen movilidad reducida y dependen de estas plazas para su día a día

Televisión Canaria presentará este lunes 24 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del programa ‘Gente Maravillosa’, esta vez centrado en una realidad cotidiana que muchas veces pasa desapercibida: la falta de respeto hacia las personas con discapacidad y el uso indebido de los aparcamientos reservados.

Para profundizar en el tema y aportar un enfoque desde la experiencia y el humor inteligente, el programa contará con la participación del conocido humorista Mariano Mariano, quien compartirá sus reflexiones sobre cómo la falta de sensibilidad y empatía puede convertirse en una barrera más para las personas con discapacidad.

A veces se piensa que un gesto tan simple como aparcar “solo un momento” en una plaza reservada no hace daño… pero sí lo hace, y a través de sus cámaras ocultas, el programa recreará una situación en la que una persona sin discapacidad ocupa indebidamente una plaza reservada. ¿Cómo responderán los canarios cuando se vulneren los derechos de quienes más lo necesitan? Una vez más, se pondrá a prueba la empatía y valentía de la gente canaria.

El humorista Mariano Mariano visita el programa para concienciar sobre el respeto hacia las plazas para personas con discapacidad.

Y todo ello junto a más de 150 personas que participarán desde el público virtual, conectadas desde diferentes puntos del archipiélago, generando un espacio de reflexión sobre esta problemática social que requiere mayor visibilidad y acción.

Una semana más, Televisión Canaria apuesta por la denuncia social y la concienciación ciudadana con ‘Gente Maravillosa’, el programa que sigue demostrando que la empatía y la valentía también tienen su lugar en la televisión.