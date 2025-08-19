ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Canarias destina más de 550.000 euros a programas sociales y sanitarios para canarios en Latinoamérica

RTVC
RTVC

Las ayudas se centran en atención médica, centros residenciales, asistencia domiciliaria y centros de día, principalmente en Venezuela

El Gobierno de Canarias impulsa programas sociales para apoyar a los canarios residentes en el exterior, con especial atención a la comunidad en Venezuela.
El Gobierno de Canarias impulsa programas sociales para apoyar a los canarios residentes en el exterior, con especial atención a la comunidad en Venezuela

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emigración, ha destinado este año 558.000 euros a programas sociales y sanitarios dirigidos a los canarios residentes en el exterior, especialmente en Latinoamérica y, en concreto, en Venezuela. El objetivo es mejorar la atención sanitaria y social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por falta de recursos o por no contar con apoyo familiar.

Según explicó el director general de Emigración, José Téllez, las actuaciones se articulan en cuatro líneas principales: consultorios médicos, centros residenciales, asistencia domiciliaria y centros de día.

En el ámbito sanitario, se destinan 128.000 euros a los consultorios médicos gestionados por entidades canarias en el exterior. Solo en Venezuela funcionan 15 servicios en 10 estados (Caracas, La Guaira, Lara, Mérida, Yaracuy, Aragua, Anzoátegui, Guárico, Carabobo y Falcón), además de organizar jornadas médicas en zonas más alejadas. También existe un consultorio en Montevideo (Uruguay).

Para el cuidado de mayores y dependientes, el Ejecutivo canario aporta 155.000 euros al funcionamiento de tres centros de acogida residencial en Venezuela, ubicados en Aragua, Lara y Carabobo. Además, se destinan 150.000 euros a centros de día que fomentan la autonomía y el envejecimiento activo, con presencia en Venezuela (siete centros en cinco estados), Argentina (Rosario) y Uruguay (Montevideo).

La asistencia domiciliaria beneficia a unas 250 personas en Venezuela, repartidas en siete estados, proporcionando apoyo en el cuidado personal, tareas domésticas y adquisición de medicamentos o productos básicos.

Finalmente, en colaboración con la Fundación +34, el Gobierno de Canarias aporta 15.000 euros para asistencia y acompañamiento a canarios encarcelados en el exterior, así como para casos de catástrofes, guerras o accidentes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Atribuyen a las altas temperaturas 51 muertes en Canarias este verano

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote cataloga su fondo fotográfico de fauna marina

El Gobierno critica la decisión del juez sobre Begoña Gómez y el PP pide respeto a la justicia

Abandonó tanto a su perra, que tuvo que ser sacrificada

Precaución con el viento y el mal estado del mar, mientras continúa el riesgo por incendios forestales

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025