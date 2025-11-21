El Gobierno da por cumplida la orden emitida por el Tribunal Supremo con 817 plazas de acogida de menores migrantes no acompañados, de las que queda por cubrir un centenar

Madrid da por cumplida la orden emitida por el Tribunal Supremo de acoger a los menores migrantes no acompañados que habían pedido asilo en Canarias tras ofrecer 817 plazas de su red estatal de protección internacional para estos niños y adolescentes, de las que queda por cubrir alrededor de un centenar.

El Gobierno ofrece 817 plazas y da por cumplida la orden del Supremo sobre los menores asilados. Imagen de archivo EFE/A.Carrasco Ragel

Así lo han señalado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este viernes, cuando se cumple el plazo «improrrogable» de 15 días que estableció el Supremo para derivar a todos los chicos desde los centros que gestiona la comunidad a los del sistema de protección internacional estatal.

Avisos del Tribunal Supremo

De esta forma, el Ejecutivo central dice cumplir en tiempo con este último requerimiento, pero este es el tercer aviso que le da el alto tribunal: la primera orden la emitió el 25 de marzo y en ese momento dio al Gobierno un plazo -también «improrrogable- de 10 días para hacerse cargo de los jóvenes.

El requerimiento responde a una medida cautelar solicitada por el Gobierno de Canarias ante la saturación de sus recursos para atender a todos los menores extranjeros que llegan a las islas, bajo el argumento de que, en este caso, el cuidado de los jóvenes es competencia del Estado por tratarse de peticionarios de asilo.