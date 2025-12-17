El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias llegan a un acuerdo para construir en 20 meses tres edificios de alquiler a un precio accesible

Pablo Rodríguez, Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y Augusto Hidalgo, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria.

El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias llegan a un acuerdo para construir 126 viviendas de alquiler asequible.

Gran Canaria contará en 20 meses con 126 viviendas en régimen de alquiler. Gobierno de Canarias.

En algo más de un año deberán estar terminadas y tendrán un precio entre un 30% y 40% inferirr al del mercado.

Los tres edificios se construirán en Guía, Gáldar y Santa Lucía de Tirajana. El coste total de las viviendas asciende a 30 millones de euros. El 50% será aportado por el Gobierno de Canarias, mientras el Consorcio asume el 34% y el resto, con cargo a los fondos Next Generation.

Alquiler asequible

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, han hecho público este acuerdo con la firma del convenio interadministrativo entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria.

En el municipio de Gáldar se construirán 52 viviendas, distribuidas en dos promociones de 26 viviendas.

Por su parte, Santa Lucía de Tirajana, acogerá 29 viviendas públicas, repartidas entre una promoción de 21 viviendas en Casa Pastores y otra de 8 viviendas en la calle Severo Ochoa.

Finalmente, en Santa María de Guía se ejecutará una promoción de 45 viviendas en la zona de Pineda.

Según Pablo Rodríguez, «el acceso a la vivienda es hoy la principal preocupación de las familias canarias y una de las mayores urgencias sociales a las que debemos dar respuesta».

Para Augusto Hidalgo, “va a garantizar que a medio plazo podamos ir amortiguando la gran carencia que hay en este momento, o por lo menos, la dificultad que hay para acceder a una vivienda en Canarias, como ocurre en el conjunto del Estado».