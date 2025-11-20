Un accidente a la altura del Siam Park está provocando retenciones de varios kilómetros en el autopista del sur de Tenerife

Un accidente está provocando retenciones en el tráfico de la autopista TF-1 en dirección sur. El siniestro se produjo sobre las 14:30 horas y está afectando a la circulación a la altura del Siam Park, en el municipio de Adeje.

Dos vehículos han colisionado en un choque por alcance. No ha habido heridos, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias. Este imprevisto está causando colas de de varios kilómetros desde Adeje en dirección sur.

Restablecimiento del tráfico

La Guardia Civil ha estado coordinando el tráfico para agilizar el tránsito, aún así, al coincidir con la salida de muchos puestos de trabajo, la circulación ha estado parada y se recomienda a los conductores respetar la distancia de seguridad para evitar incidentes.

En ese tramo de la TF-1, el tráfico tiende a colapsarse al confluir las obras del tercer carril en Las Chafiras con el acceso a la zona turística de Playa de las Américas. Los conductores deben estar atentos a las señalética de las obras y disminuir la velocidad en estos lugares para facilitar los trabajos. Desde el Cabildo de Tenerife se aconseja mucha precaución a los conductores en las carreteras que se encuentran en obras.