Recuerda a las primeras víctimas de la lucha obrera de 1911 y analiza los desafíos del colectivo LGTBI+ en el ámbito rural

Además, explora el insólito hallazgo de la «perra chona» en 1955 y reflexiona sobre «El derecho a parar», entre otros asuntos

Este miércoles 12 de noviembre, a las 23:00 horas, el programa La Maleta de la Radio Canaria se iniciará recordando las primeras víctimas de la lucha obrera en las islas. Seis obreros fueron asesinados por la Guardia Civil el 15 de noviembre de 1911 mientras participaban en una manifestación en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso será recordado por Jorge Pulido Santana, del Instituto Canario de Estudios Antropológicos.

Jorge Pulido, antropólogo.

A continuación, Daniasa Curbelo, hablará de su ensayo “Pueblo chico, ¿infierno grande?”, obra editada por el Gobierno de Canarias. Su autora analiza los factores de riesgo y protección del colectivo LGTBI+ en los entornos rurales de las islas, obra que se encuentra en descarga gratuita en la Web del Gobierno de Canarias.

El gofio lleva ya miles de años presente en nuestras islas. Su uso más generalizado está asociado a mezclarse con leche, a las pellas y al escaldón. Sin embargo, este alimento ofrece múltiples opciones también en el mundo de los postres. Geli Santana, del Blog “Dolce Gelucha” compartirá con los oyentes cuatro postres elaborados con gofio, de fácil elaboración.

Daniasa Curbelo, autora de «Pueblo chico, ¿infierno grande?». Geli Santana compartirá varias recetas con un ingrediente canario: el gofio.

Dani Martín invitará a los oyentes visitar su zaguán y desde allí reflexionará en voz alta sobre “El derecho a parar “, dedicado a la cantante canaria Valeria Castro, que recientemente se ha visto obligada a pausar su carrera musical por desgaste mental y físico.

Juan Alberto Crespo, en el tiempo de las curiosidades históricas, traerá al presente un espeluznante hallazgo que se realizó en Almatriche, Las Palmas de Gran Canaria. Fue en el año 1955 y lo protagonizó la “perra chona”. Tal fue la fama que alcanzó el suceso que incluso Los Gofiones y la Banda Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria organizaron un gran espectáculo en el año 2014 dedicado a todo lo que rodeó a este extraño caso.

El programa finalizará aceptando la invitación a cuidarnos, a resistir a la adversidad y a seguir adelante pese a sucesos trágicos como los que vivió la isla de La Palma tras la erupción del volcán. La artista Valeria Castro lo expresa a la perfección en su canción “La Raíz”, melodía que pondrá el broche final al episodio de esta semana.