Una mujer ha sido detenida como presunta autora del homicidio de un hombre en Ojos de Garza, en Gran Canaria, donde ha sido hallado su cuerpo dentro de una furgoneta ardiendo

En la madrugada del lunes al martes los vecinos de Ojos de Garza se despertaron sobresaltados por los gritos de una mujer. Al salir a comprobar lo que ocurría, se encontraron una furgoneta ardiendo. Llamaron a los servicios de emergencias. Al llegar los bomberos y sofocar el fuego encontraron el cadáver de un hombre en su interior. La víctima, de 67 años, residía en el vehículo y, según los testigos, había discutido con la mujer que se encontraba gritando por fuera de la furgoneta. Ha sido detenida por la Policía Nacional acusada de homicidio doloso y de incendio.

Furgoneta calcinada en la que encontraron el cadáver del hombre en Ojos de Garza

Residentes de la zona

Todo ocurrió sobre las dos de la mañana en el Camino de la Madera, que une Ojos de Garza con Telde. Los vecinos escucharon una fuerte discusión entre un hombre y una mujer. Según testigos, ella amenazó con prender fuego a la zona. Finalmente, la furgoneta comenzó a arder y los vecinos llamaron a los servicios de emergencias.

Los bomberos acudieron inmediatamente y sofocaron el fuego. En el interior del vehículo encontraron el cadáver de un hombre y a una mujer que gritaba en los alrededores. La Policía Nacional se hizo cargo del caso y detuvo a la mujer, acusada de homicidio doloso e incendio.

El cuerpo fue trasladado sobre las siete de la mañana de este martes al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

Ambos eran residentes de la zona. Él vivía en la furgoneta. Es todo lo que se sabe hasta el momento.