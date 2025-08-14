Prisión provisional para la mujer acusada del homicidio de Ojos de Garza

El juez ha decretado su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza tras tomarle declaración por el incendio que provocó la muerte de un hombre en su furgoneta en Ojos de Garza

Este jueves ha declarado en el Juzgado N.º3 de Telde (en funciones de guardia), la mujer detenida por su posible relación con la muerte de un hombre en Ojos de Garza, en Gran Canaria, el pasado martes. Tras la declaración, el magistrado ha dictado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigada por el delito de homicidio.

Furgoneta calcinada en la que murió el hombre en Ojos de Garza tras un incendio provocado, supuestamente, por una mujer que ha entrado ya en prisión preventiva

Una disputa entre vecinos

Según el relato de algunos testigos y vecinos de la zona, el hombre vivía en la furgoneta en la que murió y la mujer residía en una vivienda que ella misma había construido. Al parecer, hubo una disputa entre ambos durante la noche porque la mujer aseguraba que había basura en su propiedad y señalaba como culpable a este hombre.

Más tarde, ya de madrugada, los vecinos se despertaron sobresaltado por unos gritos. Era esta mujer, que pedía ayuda porque el vehículo había ardido con el hombre dentro. Todo apunta a que ella misma quemó los enseres que le molestaban y se terminó prendiendo fuego a la furgoneta.

Todo está en investigación para esclarecer lo ocurrido.