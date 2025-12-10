El paro continuará en el archipiélago y el resto del país hasta el próximo viernes

Los médicos canarios han vuelto a secundar este miércoles la huelga, tras el paro de este martes, para protestar por el nuevo anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud.

Desde los sindicatos y los representantes de la profesión médica consideran que este estatuto no reconoce la especificidad del trabajo médico y piden un marco concreto para los facultativos que, entre otras cosas, regule sus condiciones laborales.

Preocupación general por las largas jornadas

La inquietud entre los profesionales no solo refleja un malestar laboral, sino también una preocupación de fondo por la calidad asistencial que recibe la ciudadanía.

Los facultativos insisten en que la sobrecarga prolongada, unida a la falta de reconocimiento específico en el anteproyecto, amenaza directamente la seguridad del paciente y argumentan que el sistema permite o normaliza jornadas de 24 horas.

La huelga de médicos por una regulación laboral continúa en Canarias. EFE

“Ellos nos han engañado desde el siglo pasado, lo han llamado jornada complementaria, que no computa como servicio trabajado ni para la jubilación”, afirmó Levy Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias.

“Todo esto no solo va a redundar en la mejora significativa de nuestro trabajo día a día, sino en la mejora en cuanto a la salud”, añadió Jorge González Lozada, secretario de Acción Sindical.

En Canarias hay llamados a huelga unos 6.000 médicos contratados por el Servicio Canarias de Salud. Por otro lado, 1.680 estudiantes de medicina los apoyan, junto a 1.500 residentes que ya desempeñan funciones en la sanidad de las islas.

Los paros se prolongarán hasta el próximo viernes y el jueves los médicos se concentrarán en las sedes de la Delegación del Gobierno en las dos capitales canarias.