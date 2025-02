‘Ídolos de Tara’ analiza el juicio del Caso Rubiales

Compartirá testimonios que ratifican la inocencia de la futbolista y la presión recibida para no dar importancia a la agresión por parte del expresidente de la RFEF

Jennifer Hermoso durante el juicio. Rubiales junto a su abogada, Olga Tubau.

El espacio de Igualdad de La Radio Canaria, ‘Ídolos de Tara‘, presentado por Noemi Galván, aborda este martes 11 de febrero a las 18:30 horas entre sus contenidos principales todo lo que está dando de sí el juicio al ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por su beso no consentido a la futbolista, Jennifer Hermoso, tras la victoria del equipo en el mundial de Sidney de 2023. Desde la semana pasada se celebran en Madrid las sesiones del proceso que encara esta semana una de las declaraciones más esperadas, la del propio Luis Rubiales.

En el programa, se podrá escuchar un resumen de los testimonios que avalan que la acción hacia Jenni no fue consentida y que desde la Federación se habrían realizado presiones para que la futbolista quitara importancia a la agresión. La más reciente la que ayer mismo realizaba la actual seleccionadora Monste Tomé, que aseguró no haber visto la acción de Rubiales y que negó que la no convocatoria de Hermoso al primer partido tras el Mundial fuera un castigo.

Mujeres en la Ciencia

Además de este asunto, el programa de esta semana conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una efeméride que se celebra cada 11 de febrero para reivindicar los logros y trayectorias de las mujeres de los ámbitos científicos y tecnológicos, que tradicionalmente han sido invisibilizados u opacados por los de sus compañeros varones.

Aunque la presencia femenina va aumentando, las denominadas disciplinas STEM (acrónimo de las palabras inglesas Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas) siguen siendo un territorio masculinizado. El auge de las mujeres en ellas se debe, sobre todo, a la inquietud que generan las Ciencias de la Salud, donde ya las mujeres empiezan a ser mayoría. Un hecho que se relaciona con una realidad clara, son ciencias vinculadas aún al ámbito de los cuidados.

El programa conocerá a un colectivo que trata de dar promoción y visibilizar la ciencia hecha por mujeres y la necesidad de que, también aquí, las mujeres ocupen puestos de liderazgo. Es Wise Canarias, la asociación que aglutina a expertas de las islas, presidida por Romina Ojeda.