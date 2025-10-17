El volumen de empleo del sector servicios también incremento un 1’2% en el Archipiélago con respecto a agosto del año 2024

Las ventas del sector servicios en Canarias suben un 6’2% en agosto. Fotografía: Europa Press

Las ventas del sector servicios incrementaron un 6’2% en agosto respecto al mismo mes de 2024 en Canarias. Con este aumento, el Archipiélago se convierte en la segunda comunidad autónoma donde más subió de toda España, solo por detrás de Baleares, donde creció un 8’3% según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con agosto de 2024, la facturación del sector servicios subió en trece comunidades autónomas y disminuyó en cuatro, siendo el Principado de Asturias (-2,6 %), Comunidad Valenciana (-0,9 %) y Extremadura (-0,8 %) las que registraron mayores bajadas. En el conjunto del país, esta tasa aumentó un 2’8% de media.

Aumento de la ocupación en el sector

El volumen de empleos dependiente del sector servicios también incrementó en el Archipiélago un 1’2% en agosto, con respecto al mismo mes de 2024. Con este dato, se acumulan en los ocho primeros meses de 2025 una subida del 2,3 % frente a un año atrás, tal y como refleja la última estadística de Indicadores de Actividad del Sector Servicios elaborada por el INE.

En cuanto a crecimiento del nivel de ocupación en los servicios, en el cómputo interanual las islas se situaron en el octavo lugar del país, con un aumento que no llegó ni a la mitad del experimentado por las tres comunidades que anotaron las mayores subidas: Baleares (2,9 %), Navarra (2,7 %) y Madrid (2,3 %).

En lo referente a la tasa global de España, el incremento de la ocupación del sector fue una décima superior al que se dio en Canarias, llegando al 1,3 %.