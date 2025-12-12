Los participantes han podido compartir experiencias prácticas de investigadores principales de diferentes hospitales

Un centenar de investigadores se han reunido este viernes en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín durante ‘I Jornadas de investigación clínica y ensayos clínicos del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC-IISC)’.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha señalado que entre los participantes hay investigadores principales y sub-investigadores de ensayos clínicos. Así como, personal de apoyo como Study Coordinators, Data Entry y Study Nurses. También, personal de Farmacia hospitalaria implicado en ensayos clínicos.

Unidades de apoyo

Por su parte, las ‘I Jornadas Regionales de Ensayos Clínicos del IISC‘ buscan reforzar la red de investigación clínica en Canarias. Además de, visibilizar la experiencia de los distintos hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS) y generar un espacio de intercambio práctico entre investigadores clínicos, unidades de apoyo y servicios de farmacia hospitalaria.

Durante la mañana se ha abordado el ciclo completo de un ensayo clínico desde tres miradas clave: la experiencia real del investigador principal en diferentes hospitales, el papel imprescindible del personal de apoyo a la investigación y la visión de Farmacia y los aspectos contractuales.

Investigadores principales

Los participantes han podido compartir experiencias prácticas de investigadores principales de diferentes hospitales, poner en valor el rol del personal de apoyo en la gestión diaria de los ensayos clínicos, revisar el papel de Farmacia hospitalaria en la puesta en marcha y seguimiento de los ensayos clínicos y resolver dudas frecuentes sobre contratos y tiempos de activación, así como favorecer la creación de una red regional estable de los profesionales implicados en ensayos clínicos.