El objetivo es poner en marcha suelo industrial en una zona estratégica de la Isla Baja, como es La Guancha

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este jueves la aportación de un millón de euros, que podría ampliarse en función de la disponibilidad presupuestaria, para desarrollar el polígono industrial La Yegua, en el municipio de La Guancha.

Invierten un millón de euros en desarrollar el polígono industrial La Yegua, en La Guancha.

El consejero de Industria, Manuel Fernández, ha explicado en una nota que han firmado un convenio con el Ayuntamiento de La Guancha y el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública GESTUR que permite «desbloquear la finalización del polígono, con el objetivo de poner en marcha suelo industrial en una zona estratégica de la Isla Baja, como es La Guancha».

«El gobierno insular se ha marcado como una prioridad resolver la carencia de suelo industrial que tiene Tenerife, para que la industria se convierta en el sector estratégico que requiere la isla y hacer efectivo un proceso de diversificación económica. Es importante disponer de este suelo porque implicaría fortalecer la economía de esta comarca, generar empleo y riqueza y da equilibrio territorial», ha resumido.

80.000 metros cuadrados

Según el Cabildo, el polígono industrial La Yegua se desarrollará sobre una superficie de 80.000 metros cuadrados y tendrá acceso directo al futuro anillo insular, una vez que se produzca su cierre real.

Este polígono fue proyectado hace más de 15 años, a través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de La Guancha y el Gobierno de Canarias.

El principal escollo para concluir el proceso había sido la falta de presupuesto para finalizar el proceso de expropiaciones, pues queda un tercio del espacio del polígono por expropiar, detalla la institución insular