El técnico, Jaka Lakovic, habla en la rueda de prensa previa del importante partido de este domingo ante el CB Breogán

Jaka Lakovic: «Debemos estar preparados para jugar en cualquier escenario» / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha asegurado este sábado en la rueda de prensa que se siente fuerte para ayudar al equipo, “sobre todo en tiempos difíciles”, y ha aseverado que no ha tenido conversaciones con el club para garantizar su estancia en la entidad pase lo que pase tras el duelo ante Río Breogán

“No voy más allá de preparar el partido y al equipo dentro y fuera de la pista. Todas las cosas que llegarán o pueden llegar no están en mi control. Controlo lo que puedo controlar. Las cosas pasarán o no, y vamos a vivir con eso”, ha añadido.

Lakovic agradece el respaldo del club

El técnico esloveno ha agradecido el respaldo público de Sitapha Savané y Willy Villar, presidente y director deportivo de la entidad, y ha matizado que no se siente el mejor entrenador de la historia del Gran Canaria, como afirmó Villar, sino que solo se centra en “dar el cien por cien cada día para el equipo”.

A pesar de la mala dinámica de resultados y las críticas, Lakovic ha afirmado que siente el “reconocimiento y respeto” del mundo del baloncesto y ha lamentado que en el deporte de élite “no hay memoria” y se torna a razonamientos “resultadistas”.

Tras admitir el momento “duro y complicado” que atraviesa el Dreamland Gran Canaria, a un solo partido de la zona de descenso a Primera FEB, el preparador amarillo ha resaltado que su papel en estos instantes “difíciles” es de apoyar al equipo anímicamente e inyectarles la “máxima ambición” para ganar el partido ante Río Breogán.

Metu, listo para debutar

Un duelo en el que por fin podría debutar Chimezie Metu, un jugador que “ha encajado bien” y ha encadenado unas buenas sesiones de entrenamiento con “intensidad y ritmo” durante la semana: “Está preparado para saltar a la pista y ayudar al equipo”.

Evitar la reacción tardía

Para vencer al conjunto de Luis Casimiro, exentrenador claretiano, Lakovic ha dicho que deben ser conscientes de que quieren ganar el partido en 40 minutos y no en los diez del último cuarto, un planteamiento para el que ha pedido empezar enchufados el partido para también minimizar el ímpetu de los lucenses.

“Río Breogán juega rápido y es muy eficiente en ataque. Son el séptimo de ataque de la Liga Endesa y cuentan con muy buenos tiradores como Francis Alonso o Keandre Cook, que son capaces de anotar de tres en contraataque en estático. Es un rival muy difícil, por lo que debemos tener la máxima intensidad posible”, ha analizado.

Lakovic pide el aliento del público

Jaka Lakovic, que ha pedido a la afición que apoye a los jugadores para darles “un extra de energía”, ha explicado que el problema del Dreamland Gran Canaria es que son “muy inconsistentes”, y eso en una liga como la española “es muy difícil” de que no afecte al rendimiento colectivo.

El balcánico ha entendido el enfado del público y ha pedido “no bloquearlo”, sino afrontarlo de manera abierta para mejorar, ya que tener una mentalidad cerrada “te deja en negativo”, ha respondido sobre la presión que puede ejercer el público por la mala racha del conjunto claretiano.