El entrenador amarillo analiza, en la rueda de prensa, la exigente visita a la pista de un UCAM Murcia que «está haciendo una gran temporada»

Jaka Lakovic: «Estamos en una necesidad de victoria para confirmar el mejor momento» / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha subrayado, en la rueda de prensa, que el conjunto claretiano está en “una necesidad de victoria” que confirme “el mejor momento” que atraviesan, a pesar de las últimas derrotas ante Bilbao Basket, Real Madrid y La Laguna Tenerife, y así subir posiciones en la clasificación de Liga Endesa.

En la rueda de prensa, el técnico esloveno ha aseverado que el Gran Canaria llega al duelo «en una línea ascendente» que debe servir para crecer y tumbar al UCAM Murcia, aunque ha lamentado que el equipo no haya tenido «mucho tiempo» para preparar el encuentro: «Esperamos que mañana todos estemos al cien por cien».

Las claves para ganar al UCAM Murcia

Lakovic ha destacado que el cuadro de Sito Alonso ofrece una propuesta de jugar «rápido y muy directo» con sus principales manejadores de balón como son David DeJulius, Michael Forrest y Dylan Ennis, además de tener «una presencia muy intensa» debajo de canasta con Devontae Cacok, Emanuel Cate y Kelan Martin, último refuerzo de los murcianos.

«Tienen jugadores que cumplen perfectamente su rol y que ayudan al equipo a continuar esta gran temporada. Necesitamos estar preparados y defender seguro los primeros ocho segundos de sus ataques y ser muy sólidos también en el rebote defensivo porque Murcia ataca el rebote ofensivo con mucha agresividad», ha analizado.

Por ello, el entrenador amarillo ha apelado a estar preparados para jugar contra zona y contra su defensa al hombre, pero con el pívot hundido: «Tenemos ideas y estamos preparados, pero tenemos que ejecutarlo muy bien».