El nuevo pívot del Dreamland Gran Canaria, Kur Kuath, ha afirmado este viernes que tiene «fe ciega» en que su entrenador, Jaka Lakovic, sea capaz de sacar su «mejor versión» durante la temporada 2025/2026, en la crecer y demostrar que su nombre «puede estar a la altura» del reto europeo y nacional.

Dreamland Gran Canaria.

Durante su presentación como jugador claretiano, el sursudanés ha asegurado que con su fichaje por el Gran Canaria se cumple su objetivo de jugar en Liga Endesa, además en un lugar «muy bueno para competir al más alto nivel» y porque se le conoce por «generar jugadores de gran calidad» que luego continúan su carrera en Europa.

«Tenía buenas referencias del club a nivel de organización, está muy bien cimentado y tiene un aura de familia. Cuando recibí la oferta sabía que no podía rechazarla. Si quieres tener cierto nombre en Europa tienes que demostrar que puedes jugar en una liga como la Liga Endesa», ha apuntado el pívot africano.

Tras su primera semana de entrenamientos en la isla, el nuevo cinco amarillo ha destacado que Lakovic le ha insistido mucho en la mejoría en el rebote y en «aprender a leer las situaciones de ‘pick and roll’ para saber qué decisión tomar en cada momento», más allá de incidir en conceptos individuales de defensa o en ataque a la hora de poner bloqueos o continuar el ‘roll’ hacia canasta.

El «paso más importante» de su carrera

En todas esas facetas puede mentorizarle también su compañero en el puesto, Mike Tobey, de quien ha destacado que es «un veterano de altísimo nivel» que, durante los entrenamientos, trata de explicarle fundamentos que le han ayudado durante su carrera para estar en la máxima élite: «Agradezco que se tome el tiempo de enseñarme secretos que no puedo desvelar».

Kur Kuath ha admitido que no es un tipo de pívot que genere mucho por sí mismo y que necesita la ayuda de los bases, una sociedad que tejerá con Andrew Albicy y Žiga Samar, de los que ha resaltado que son «dos grandes directores de juego» que le ofrecen la confianza para desarrollar el suyo dentro de la pintura.

Después de crecer año a año desde su salida de la universidad en Estados Unidos, Kuath cree que Gran Canaria es «el paso más importante» de su carrera, pero ahora debe demostrar que pertenece «a este nivel de equipos», una situación que puede generarle presión, al igual que ser la referencia física en la zona amarilla, pero siempre menor a la que se impone.

Por el momento, el pívot de Sudán del Sur ha rehusado ponerse retos ni metas más allá de aprender de sus compañeros, del cuerpo técnico y centrarse en dar un último salto de nivel que le permita instalarse en la élite del baloncesto europeo: «No me preocupa pensar en qué puedo aportar en la Liga de Campeones, estoy centrado en seguir aprendiendo, conocer a mis compañeros y aportar el momento dado»