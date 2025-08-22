Kur Kuath llega a Gran Canaria con ganas de dar espectáculo

El pívot sudsudanés aterrizó este jueves en la isla tras disputar el Afrobasket y se mostró entusiasmado con su nueva etapa en la Liga Endesa

Kur Kuath aseguró que su llegada a Gran Canaria le dejó maravillado. “Mirar por la ventana del avión y ver el agua, parece una isla increíble”, comentó tras aterrizar. El jugador afirmó que desea incorporarse cuanto antes a los entrenamientos y afrontar con ilusión el inicio de la temporada junto a sus nuevos compañeros.

Kur Kuath tras su llegada al aeropuerto de Gran Canaria | CB Gran Canaria

Deseo de química con el equipo

El pívot confesó que no conoce personalmente a ninguno de los jugadores del Gran Canaria. Sin embargo, valoró la experiencia de la plantilla en la Liga Endesa. “Estoy deseando conocer a todos, trabajar en la pista y construir la química”, señaló. Su objetivo inmediato es integrarse rápido y fortalecer la unión del grupo.

Una temporada exigente

Kuath advirtió que el curso será una montaña rusa llena de exigencia. Considera que el equipo tendrá que superar altibajos para crecer y competir al máximo nivel. “Estoy deseando afrontar la temporada con estos chicos. Queremos dar lo mejor en cada partido”, afirmó el nuevo refuerzo del club canario.

El jugador se definió como un pívot con gran despliegue físico y energía constante. “Corro la pista, juego por encima del aro y contagio a mis compañeros”, explicó. También prometió espectáculo e intensidad defensiva, con la ambición de motivar tanto a la grada como al equipo.