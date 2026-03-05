El viento derribó la palmera, que a su vez se llevó por delante la línea, produciendo una perturbación en el sistema que concluyó con un cero energético

Imagen de archivo de la Central térmica El Palmar de San Sebastián de La Gomera. EFE/Ramón de la Rocha

Una palmera caída sobre una línea de distribución eléctrica fue la causa del cero energético que afectó a La Gomera el 18 de enero, ha informado el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, quien ha anunciado de que este sistema eléctrico dejará de estar aislado el 25 de marzo, cuando Red Eléctrica «suba la palanca» de la conexión submarina con Tenerife.

Hernández Zapata, en respuesta en comisión parlamentaria al diputado de Nueva Canarias, Yone Caraballo, ha señalado que la información preliminar indica que el viento derribó la palmera, que se llevó la línea por delante, y hubo una perturbación en el sistema eléctrico insular, una inestabilidad de frecuencia que llevó al cero total del sistema.

Casi tres horas para recuperar la totalidad del servicio

La duración total del cero energético estuvo entre 15 y 18 minutos, si bien se tardó casi tres horas en la restitución total de la electricidad a todos los suministros de la isla.

El consejero garantizó que si tras el análisis pormenorizado que se está realizando del apagón hubiera evidencia de alguna responsabilidad, se sancionará a las empresas operadoras.

Explicó que la demanda eléctrica cuando se produjo el apagón del 18 de enero estaba en torno a los 9,7 megavatios, sustentada principalmente en la central de generación de El Palmar y con poco más de un megavatio de aportación de generación eólica.

Hernández Zapata indicó que Red Eléctrica ya ha anunciado que la interconexión de La Gomera y Tenerife mediante cable submarino entrará en funcionamiento de forma efectiva el 25 de marzo, fecha en la que se subirá la palanca.

No obstante, el cierre del anillo interior de la red gomera, especialmente en Valle Gran Rey, continúa pendiente y en estudio técnico debido a posibles afecciones a yacimientos arqueológicos.