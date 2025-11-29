La cantera de la lucha, a escena: Gran Final del VI Torneo El Fajín

TVC se vuelca con este evento tan especial de las categorías prebenjamín a infantil, con 64 mejores luchadores y luchadoras de 7 a 14 años

Se podrá seguir en directo este domingo a las 9:45 horas a través del canal de Deportes de TVC en YouTube, o a las 17:50 horas, en Televisión Canaria

La gran final del Torneo más importante de la base de la lucha canaria se celebra este domingo 30 de noviembre a las 09:45 horas en directo por el canal de Deportes de TVC en YouTube, y posteriormente, a las 17.50 horas, en Televisión Canaria, desde el programa ‘Terrero y Gloria‘.

El equipo del programa se desplaza al Terrero de Vecindario, en Gran Canaria, con motivo de esta final del VI Torneo El Fajín de lucha canaria – Fundación CajaCanarias en la que participaran los 64 mejores luchadores y luchadoras con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años (categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil masculina y femenina).

Se trata de la competición de base más multitudinaria y prestigiosa de la temporada en las categorías de menor edad. Los participantes representaban a las seis federaciones insulares (todas menos La Gomera) y se clasificaron para esta gran final de Gran Canaria tras superar una ronda previa que se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre en cada una de las islas.

En la previa de la gran final y desde el set de “Terrero y Gloria” montado sobre la misma arena del terrero, contará con los principales protagonistas del evento y con el estilo visual propio del programa se ofrecerá un recorrido histórico de este torneo desde que comenzó. Un resumen de las fases clasificatorias y de las eliminatorias celebradas el sábado 29 de noviembre. Además, se analizará todo lo que supone para la base de la lucha canaria esta competición y la gran repercusión que tiene.

‘Terrero y Gloria’ dará parte del desarrollo de la final desde todos los puntos de vista con la narración de Willy Rodríguez Calero junto a los comentarios del mandador de David Yanes mientras que las entrevistas a pie de terrero estarán a cargo de Jorge Benítez.

Antecedentes históricos del Fajín de la lucha canaria

El Torneo del Fajín tiene sus raíces en los primeros Campeonatos Individuales de Lucha Canaria que se celebraron desde la constitución de la Federación en 1943. Ostentar el fajín se consolidó como el mayor estatus al que un luchador podía aspirar, pues lo acreditaba como el Campeón Absoluto de Canarias de ese año.

La competición evolucionó con el tiempo: si bien en un principio no había categorías, a partir de la década de 1950 se dividió en categorías de Primera y Segunda, para finalmente organizarse por pesos (pesados, ligeros, etc.) desde 1961. Figuras históricas de la Lucha, como José Rodríguez “Faro de Maspalomas”, El Palmero o Felipe del Castillo, se encuentran entre las leyendas que disputaron este prestigioso título.