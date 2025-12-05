El Cabildo insular también ha dispuesto un programa de visitas al Belén dirigidas a los centros escolares de los municipios de la isla

Imagen cedida.

El Cabildo de La Gomera abrió, este viernes, su tradicional Belén, en el que cada año se concentran numerosas referencias a lugares icónicos de la isla. Este año esta obra se vuelve a ubicar en la Casa de la Aduana, el histórico inmueble localizado en la Plaza de la Constitución de San Sebastián.

Tradicional Belén del Cabildo

La jornada de apertura contó con la participación de la Asociación de Diversidad Funcional de La Gomera, quienes fueron recibidos por el presidente insular, Casimiro Curbelo, junto a la alcaldesa de la capital, Angélica Padilla; la consejera insular de Políticas Sociales, Rosa Elena García; y el teniente de alcalde de San Sebastián, Libertad Ramos.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó que el tradicional portal de Belén que cada año impulsa la institución insular “se ha trasladado desde la sede del Cabildo hasta la Casa de la Aduana, un enclave histórico donde se encuentra el Pozo de la Aguada, del que se abasteció Cristóbal Colón antes de partir hacia el descubrimiento de América”.

Así, Curbelo explicó que este nuevo emplazamiento, ubicado junto a la Plaza de la Constitución, facilita la accesibilidad tanto para los grupos escolares como para las personas mayores, garantizando así una visita más cómoda.

Tradiciones y costumbres de la isla

El presidente insular subrayó que el Belén incorpora elementos que reflejan la geografía, las tradiciones y las costumbres de la isla, convirtiéndolo en un atractivo singular que merece ser visitado. Asimismo, invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta propuesta,, y dio la bienvenida a quienes se acerquen a conocer este espacio.

Por su parte, la alcaldesa de San Sebastián, Angélica Padilla, destacó la presencia del colectivo de diversidad funcional del municipio, que también integra a personas de toda la isla, y agradeció a la Institución insular su colaboración anual en esta iniciativa. Asimismo, Padilla expresó su confianza en que, “como cada año, el Belén reciba una amplia afluencia de visitantes«. Finalmente, trasladó un mensaje de buenos deseos a la ciudadanía, deseando que la magia de la Navidad envuelva a todos y todas.

Gran árbol de Navidad

La Casa de la Aduana se ha transformado con motivo de la Navidad. A su entrada, Papá Noel y sus renos dan la bienvenida a todas las personas visitantes, para dar paso al patio interior, en el que se ubica el amplio portal de Belén, que incluye numerosas referencias a lugares icónicos de la isla. En las salas contiguas, se podrá encontrar un gran árbol de Navidad, y un espacio en el que Papá Noel ha dispuesto un buzón para las peticiones de regalos de los más pequeños.

El Cabildo insular también ha dispuesto un programa de visitas dirigidas a los centros escolares de los municipios de la isla, en las que los más pequeños también podrán disfrutar de actividades lúdicas.

El Belén se podrá visitar de lunes a sábado, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.15 a 21.00 horas; y los domingos de 10.30 a 14.00 horas, y de 16.30 a 21.00 horas. Abrirá sus puertas al público hasta el próximo 5 de enero, permaneciendo cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.