La CCE pide un inventario de las causas que conducen al absentismo para establecer medidas correctoras

La Confederación Canaria de Empresarios advierte del crecimiento del absentismo laboral. Fotografía: Europa Press

Los presidentes de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, y de la Confederación Gallega de Empresarios (CGE), Juan Manuel Vieites, han mantenido un encuentro bilateral este viernes en Las Palmas de Gran Canaria en el que han advertido del rápido aumento del absentismo laboral que sufren ambas comunidades autónomas.

El presidente de los empresarios canarios ha señalado que «tanto Canarias como Galicia lideran las cifras en la duración del periodo de absentismo», cifrando la tasa de absentismo en el Archipiélago en más del 8%. Ortega ha alertado que esta situación crece «cada vez a más velocidad» y defiende que debería haber «un inventario de las causas que conducen al absentismo», de manera que se puedan aplicar «medidas adecuadas a cada una para corregirlas».

Crítica a las inspecciones médicas

Por otro lado, el presidente de la CCE defendió que «hay que hacer ver cuáles son las razones por las que el absentismo está creciendo tanto y los motivos por los que duran tanto las bajas». Pedro Ortega considera que «muchas veces puede ser por cuestiones como las listas de espera, cuando las mutuas están disponibles para colaborar y no se cuenta con ellas».

Ortega también ha apuntado a la posibilidad de que «la inspección médica no esté actuando correctamente«, añadiendo en este sentido que habría que comprobar «por qué hay ciertas personas que repiten bajas durante el año con diferentes patologías», de ahí que plantee la necesidad de contar con un inventario.