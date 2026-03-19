La épica del corsario Amaro Pargo y la figura de Jesús protagonizan ‘Crónicas de San Borondón’

El programa de la Radio Canaria regresa este viernes a las 22:00 horas en una edición dedicada a los grandes mitos, la historia y la espiritualidad

José Gregorio González, presentador del programa. La figura del corsario Amaro Pargo será uno de los protagonistas del programa.

José Gregorio González presenta este viernes 20 de marzo una nueva entrega de ‘Crónicas de San Borondón’ a partir de las 22:00 horas en la Radio Canaria. El espacio abordará en esta ocasión la figura histórica del corsario tinerfeño Amaro Pargo de la mano del investigador y novelista Marco Polo Alonso, quien presenta una edición ampliada de su obra ‘Comprar el cielo’ tras un lustro de investigaciones periciales sobre la vida pública del navegante.

Alonso compartirá con la audiencia hallazgos inéditos, entre los que destaca la localización de la patente de corso original que autorizaba a Pargo a asaltar barcos enemigos de la corona española. A través del manejo de centenares de manuscritos, el programa reconstruirá un perfil del corsario en el que sobresale su extraordinaria capacidad estratégica, sus dotes negociadoras y su arrojo en combate.

Misterios de Hollywood y ritos ancestrales

El programa de esta semana prestará también minutos al misterio y al mito de la llamada ‘Dalia Negra‘. Manuel Díaz Noda conversará con José Gregorio González en la sección ‘Expediente Méliès’ sobre este crimen no resuelto en la periferia del ecosistema de Hollywood, una crónica que ha dado pie a diversas teorías donde el paso del tiempo ha terminado convirtiendo las lagunas de la imaginación en verdades aceptadas.

El asesinato de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, es uno de los crímenes no resueltos de Estados Unidos que más teorías

ha suscitado.

Por otro lado, Ricardo Martín volverá a curiosear por el mundo para traer ante la audiencia un informe sobre el sentido profundo de la Danza de la Lluvia de las naciones nativas de Norteamérica. Esta ceremonia, a menudo caricaturizada, será analizada como un diálogo simbólico y sagrado de la comunidad con sus dioses.

La figura de Jesús con Christian Gálvez

Finalmente, el popular presentador y escritor Christian Gálvez participará en el programa para hablar sobre sus últimas novelas, centradas en la figura de Jesús y los momentos de la Pasión. La conversación transitará por la complejidad de ficcionar en la actualidad a un personaje tan influyente en la historia y epicentro de la vida espiritual de millones de personas.