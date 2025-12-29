La «gente de paz» toma la palabra este martes en ‘Noveleros’

Este martes, a partir de las 22:40 horas,el programa reúne a cuatro protagonistas que creen en el diálogo, la mediación y la convivencia como herramientas para mejorar la vida en común

Esta semana, ‘Noveleros‘ se llena de historias que reconcilian y tienden la mano. El martes, a partir de las 22:40 horas, el programa de Televisión Canaria muestra cuatro emotivas historias de gente de paz: personas anónimas que están cuando hace falta, que dan sin esperar nada a cambio y que hacen de la mediación y el entendimiento una forma de vida.

Cuatro protagonistas, cuatro maneras de ser, y el mismo deseo de empezar 2026 con más diálogo, más empatía y menos ruido.

David abre la noche desde El Hierro, donde ejerce como entrenador de fútbol. Estudió Psicología con la vocación de ayudar a los demás y ha encontrado en el deporte su mejor herramienta. Para él, el fútbol va mucho más allá del juego, es una escuela de valores donde la solidaridad, el respeto y la empatía se entrenan cada día.

Con Luci siempre se puede contar. Presidenta de su comunidad de vecinos, se ha convertido en el punto de referencia cuando surge cualquier conflicto. Con calma, paciencia y fortaleza, media entre compañeros de trabajo y vecinos, demostrando que cambiar la perspectiva puede ser el primer paso para resolver cualquier desacuerdo.

Marcos fue el primer agente tutor de Canarias y desarrolla su labor en La Orotava, donde acompaña y orienta a los más jóvenes. Visita centros educativos, previene situaciones de acoso escolar y absentismo y confirma, día a día, que educar también es una forma de proteger.

Y si en Santa Brígida hay alguien que representa la concordia, ese es Casimiro. A sus 65 años, lleva 22 ejerciendo como Juez de Paz. Ha oficiado más de 2.000 matrimonios y mediado en otros tantos conflictos familiares. No piensa todavía en jubilarse y sueña con un 2026 donde reine la calma, dentro y fuera de los juzgados.