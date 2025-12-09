Consulta el horario, dónde se juega el partido y las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan en la J5 de la Basketball Champions League. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife y Trapani Shark se enfrentan este miércoles 10 de diciembre a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Este partido corresponde a la jornada 5 de la Basketball Champions League (BCL).

La Laguna Tenerife vs Trapani Shark | J5 Basketball Champions League 25-26

El conjunto tinerfeño lidera la clasificación del grupo D con cuatro victorias y cero derrotas, un balance que esperan mantener frente al equipo italiano. Las buenas sensaciones en la competición europea han sido la tónica de los aurinegros en estos primeros meses de temporada.

Mantener el pleno de victorias

La plantilla de Txus Vidorreta llega al enfrentamiento con una sensación agridulce, tras perder en casa ante el Real Madrid sobre la bocina. La canasta de Sergio Llull fue un jarro de agua fría para el conjunto aurinegro, que aún no conocía la derrota en su cancha durante la temporada 2025/26.

Tras un mes de parón en Europa, el conjunto de La Laguna Tenerife buscará mantener el buen nivel de juego que mostró durante los cuatro partidos que disputó en la BCL y asegurar el liderato del grupo D con una victoria en casa.

Bruno Fitipaldo ha sido el máximo anotador del equipo aurinegro en estos enfrentamientos, con un promedio de 12 puntos por partido. Le siguen de cerca el escolta madrileño Jaime Fernández (11,5 puntos) y el lituano Rokas Giedraitis (11 puntos de media).

Por su parte, el equipo siciliano llega al partido con un balance de dos victorias y dos derrotas en la BCL, ocupando la tercera posición en el grupo D, y con una cuarta plaza en la liga nacional tras haber registrado únicamente una derrota.

El estadounidense Timmy Allen, ex NBA, es el jugador más destacado de la plantilla siciliana, con 15,3 puntos por partido en la BCL. El base Jordan Ford también es otro de los nombres a tener en cuenta para este enfrentamiento, con un promedio de 13 puntos y 4,3 asistencias.

Últimos resultados entre ambos equipos

El conjunto aurinegro ha ganado el único enfrentamiento entre ambos equipos, en el partido de la primera jornada por 78-84, en casa del Trapani en Sicilia.