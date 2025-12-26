«La misión de hacer reír a los demás es lo más sagrado»

‘En Otra Clave’ celebra este domingo los 25 años de trayectoria de Matías Alonso con un programa especial cargado de humor, música y emoción

Un homenaje a uno de sus grandes referentes, en una noche pensada para revivir recuerdos y compartir escenario con destacadas figuras del espectáculo en Canarias

Este domingo, 28 de diciembre, a partir de las 21:30 horas, ‘En Otra Clave‘ presenta un programa muy especial dedicado a Matías Alonso, en celebración de sus 25 años de trayectoria en el formato de humor más exitoso de Televisión Canaria.

Un homenaje lleno de humor, música, recuerdos y emoción a uno de los grandes referentes del humor canario. El espectáculo contará con la participación del elenco habitual y la banda en directo, además de invitados excepcionales como Mestisay, Piedra Pómez, Iván de Efecto Pasillo, Ginés Cedrés (Los Coquillos) y Pedro Daktari.

Con la conducción de Eloísa González, este especial promete una noche única donde el público revivirá momentos inolvidables, disfrutará de nuevas imitaciones y será testigo de un emotivo momento recordando al maestro Manolo Vieira. Una celebración irrepetible del humor, la música y la vida, “En clave Matías Alonso”.

Antes de la emisión de este programa especial, hablamos con Matías Alonso, el actor que da vida cada domingo, desde hace 25 años, a personajes como Susana y Ginés, dos de los personajes más queridos por la audiencia de ‘En Otra Clave‘ y ya parte inseparable del imaginario del humor canario.

Con él repasamos una trayectoria marcada por las risas, el escenario y el cariño del público, en la antesala de un homenaje que promete emoción y muchas carcajadas.

P- Matías, 25 años sobre los escenarios no se cumplen todos los días… ¿Qué siente uno cuando sus compañeros y todo su equipo le rinden homenaje?

Es un honor celebrar 33 años desde que empecé en los escenarios, pero 25 profesionalmente, y contar con los compañeros de profesión que te arropan en una ocasión tan especial, en estas bodas de plata profesionalmente hablando. Te sientes el hombre más afortunado del planeta. También siento respeto y mucha responsabilidad, pero sobre todo me siento muy afortunado de contar con ese cariño, tanto en el escenario como en el patio de butacas.

P- Los que vemos el programa desde casa nos reímos cada domingo con los disparates de los personajes, pero a ustedes también se les escapa la risa. Mirando atrás, ¿te has reído más tú o has hecho reír más al público?

Reconozco que, de todos mis compañeros, el que tiene la risa más fácil y al que se le suelen escapar más las carcajadas en el escenario soy yo. También todo eso es por la complicidad de mi compañero Chema Pantín, que sabe dónde buscarme las cosquillas, nunca mejor dicho. Me encanta disfrutar en el escenario, pero sobre todo creo que lo importante es que se ría el público, el que viene en directo a los teatros y el que nos ve desde sus casas. Pero si encima ven que los que estamos sobre el escenario también lo pasamos bien, pues doble satisfacción.

P–¿Cuál es tu personaje favorito en estos 25 años de carrera?

En todos estos años de carrera, al principio empecé imitando a personajes famosos y disfrutaba mucho imitando a figuras como el periodista José María Carrascal, el actor Jesús Puente o la queridísima Carmen Sevilla. A día de hoy tengo que reconocer que, evidentemente, una figura que me encanta imitar es el Rey Emérito, Juan Carlos I, y luego, por supuesto, los personajes que encarno en En otra clave, como son mi queridísimo Ginés y mi gran descubrimiento, Susana.

P- Siempre has destacado que personajes como el de Susana te han ayudado a romper estereotipos ¿qué te ha aportado en estos años?

Como te decía, Susana ha sido mi gran descubrimiento. Ha sido un personaje que nos ha permitido a todos ver el mundo de otra forma. De hecho, todos resaltamos y recalcamos que Susana, cuando interactúa con cualquier personaje o persona que esté en escena, nunca se plantea su identidad sexual. Aunque la apariencia pueda desconcertar, todo el mundo la trata como es, por su nombre, y con mucho respeto y mucho cariño.

Ella reivindica muchas cosas. A pesar de no renegar de ese aspecto de hombre con el que originalmente nació, reivindica su lugar como mujer en el mundo y así lo defiende. Y a mí me ha permitido luchar y defender esos principios con la cabeza bien alta: que hay que defender lo que uno realmente siente y quiere.

p- ¿Crees que el humor es una herramienta poderosa para cambiar las cosas?

El humor no es solo una herramienta para cambiar las cosas; para mí siempre ha sido mi gran aliado. En los peores momentos de mi vida ha sido una coraza, y en los mejores momentos, mi mejor compañero. Siempre ha sido importante en mi vida, claro que sí. El humor, aunque a veces cueste, hay que tenerlo. Y por supuesto, nos ayuda a tener una visión más positiva de todo lo que nos sucede.

P- ¿Recuerdas el primer programa? ¿Cómo lo viviste? ¿Pensaste en algún momento que llegaría a convertirse en uno de los más queridos por el público canario?

Recuerdo perfectamente mi primera intervención en ‘En clave de Ja’, en aquel entonces. Me tocaba compartir escena con Lili Quintana, que ahí encarnaba (y sigue encarnando) al personaje fuerte del momento, que era Chona. Entonces, cuando me plantean a mí, como invitado, un perfecto desconocido allá por el año 2006, participar y encima protagonizar un sketch con Chona, pues claro, era una responsabilidad tremenda.

Cualquier palabra que decía ella, el público se venía arriba. Me ilusionó mucho y, quién me iba a decir a mí, que una intervención de una semana se iba a convertir en 19 años ininterrumpidos, primero en ‘En clave de Ja’ y luego en ‘En otra clave’. Y sigo maravillado por el cariño que nos tienen semana tras semana, no solo los que nos ven a través de RTVC, sino también los que nos siguen por las redes sociales, que es increíble.

P- Si pudieras resumir estos 25 años en una palabra, ¿Cuál sería?

Sin duda, si tuviera que resumir estos 25 años de profesión y los 33 que llevo desde que me inicié en el mundo del espectáculo, la palabra sería “ilusión”.

P-Siempre hablas de Manolo Vieira como tu gran maestro ¿Qué fue lo primero que te enseñó y qué es lo que más recuerdas?

Todos los que nos dedicamos a este bendito oficio del humor tenemos que hablar de Manolo Vieira. Para los coetáneos, Manolo Vieira es el referente, el maestro. Antes que él estaba José Castellano, con Pepe Monagas, escrito magistralmente por Pancho Guerra, y Manolo Vieira es el gran sucesor de todos ellos. Luego vinimos una tropa como Piedra Pómez, Juan Luis Calero, Jaime Marrero, Lolo el Gomero, y después vine yo y la cantidad de cómicos actuales que hay.

De Manolo recuerdo siempre sus consejos, sobre todo su generosidad. A todos nos cedía su escenario en La Chistera y su público para que empezáramos a foguearnos. Recuerdo eso con mucho cariño, cuando llegué por primera vez con 17 años a La Chistera. Y sus consejos: que no te creyeras nunca lo que te estuviera sucediendo; que si te seguían cinco, actuaras como si te siguieran mil, siempre con la misma humildad; y que la misión de hacer reír a los demás es lo más sagrado.

P-Este domingo, compartes, además, escenario con amigos y referentes como Mestisay, Piedra Pómez, Iván de Efecto Pasillo, Ginés Cedrés o Pedro Daktari. ¿Qué significa para ti que estén ahí esta noche?

Bueno, verme acompañado en el escenario por todos mis compañeros de ‘En otra clave’ y por profesionales que han tenido, y siguen teniendo, que ver con el mundo del espectáculo es fantástico.

Primero, acompañado por Eloísa y por todo el elenco de ‘En otra clave’,además, compartir ese ratito de magia recordando los momentos de radio con Juan Luis Calero fue maravilloso. Tomar ese buchito de café con Piedra Pómez fue un sueño cumplido. Cantar con Ginés la canción de borrachos, algo que había hecho en otros escenarios, pero nunca en el mío, fue mágico, además con esa coña entre Ginés y Ginés.

Luego, la complicidad con Iván Torres durante la pandemia, que trasladamos al terreno personal y profesional. Con Pedro Daktari, que ha sido siempre un ejemplo desde que lo conocí hace 33 años y sigue siendo un referente del humor, el transformismo y la lucha por lo social.

Y el cierre con mis queridísimos Olga Cerpa y Mestisay, Manolo González y todo el elenco del Capitán Varela… La palabra en mayúsculas es agradecimiento, es respeto, admiración mutua y, como te dije al principio, sentirme afortunado.

P– Si dentro de otros 25 años vuelven a hacerte un homenaje, ¿te gustaría seguir poniéndote en la piel de Susana o Ginés?

(Risas) Si dentro de 25 años me vuelven a hacer otro homenaje, me encantaría seguir encarnando a Susana y a Ginés, aunque ya las pieles estén colgando (risas). Será un placer. Será señal de que los personajes y el actor que los interpreta siguen en buena forma y que el público los sigue queriendo, sería fantástico. Pero a mí, dentro de 25 años, me gustaría homenajear a alguien que siguiera los pasos de los que nos dedicamos a este bendito oficio del humor.