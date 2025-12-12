Los centros de transfusión alertan sobre la caída anual de aportaciones durante diciembre y piden a la ciudadanía mantener su compromiso

Los bancos de sangre afrontan diciembre con una demanda hospitalaria estable y, en ocasiones, creciente, mientras las donaciones caen de forma notable. Las fiestas navideñas modifican rutinas, generan desplazamientos y provocan que muchos donantes habituales retrasen su visita a los puntos de extracción.

Los procesos gripales propios del invierno agravan este escenario, porque obligan a más personas a aplazar su donación por motivos de salud. Además, la agenda social aumenta por los encuentros navideños, lo que dificulta la disponibilidad de la ciudadanía.

La actividad hospitalaria no se detiene

Los hospitales mantienen su ritmo asistencial y se enfrentan a un incremento de urgencias por accidentes tanto de tráfico como domésticos. Las personas con enfermedades crónicas siguen necesitando transfusiones con regularidad. Los hematólogos recuerdan que “las transfusiones no entienden de festivos” y exigen un suministro estable de hemocomponentes.

La situación se complica por la vida útil limitada de los componentes sanguíneos. Los glóbulos rojos duran solo 42 días, mientras las plaquetas se conservan apenas siete. Esta realidad obliga a sostener un flujo continuo de donaciones para evitar desabastecimientos.

Campañas reforzadas durante el periodo navideño

Los centros de transfusión intensifican sus acciones durante diciembre mediante llamamientos en redes y medios de comunicación. También amplían horarios en algunos puntos de donación y programan nuevas colectas para sostener las reservas.

El mensaje que trasladan es claro: donar sangre resulta imprescindible para cubrir necesidades asistenciales y la Navidad se convierte en uno de los momentos del año donde más falta hace la colaboración ciudadana.

Requisitos básicos para donar sangre

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud anima a residentes y visitantes a donar durante estas fechas. Recuerda que las personas donantes deben tener entre dieciocho y 65 años, pesar más de cincuenta kilos, disfrutar de buena salud general y no estar embarazadas.

La institución mantiene operativo el teléfono gratuito 900 234 061 para resolver cualquier duda. Los responsables insisten en que cada donación contribuye directamente a salvar vidas y resulta determinante para sostener el sistema sanitario en diciembre.