La Ofrenda a la Virgen de Candelaria aúna tradición y folclore

La tradicional Ofrenda a la Virgen de Candelaria, profundamente arraigada en la cultura isleña, reúne a miles de personas en un acto de fe, solidaridad y expresión cultural

Candelaria acogerá este viernes uno de los momentos más emotivos de las fiestas en honor a la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias. La tradicional Ofrenda a la Virgen, profundamente arraigada en la cultura isleña, reúne a miles de personas en un acto de fe, solidaridad y expresión cultural.

Entre los eventos más destacados se encuentra la Ofrenda Atlético Floral, una peregrinación deportiva y solidaria que recorre 28 kilómetros desde Santa Cruz hasta la Plaza de la Patrona de Canarias, en Candelaria. Participantes de todas las edades se suman caminando o corriendo, portando flores y realizando donaciones de alimentos no perecederos y productos de higiene destinados a familias necesitadas.

Ofrenda a la Virgen de Candelaria. Imagen Ayuntamiento de Candelaria (archivo)

La Ofrenda Folclórica también tendrá un papel central en la celebración, con un desfile de grupos de todas las islas y municipios de Tenerife que, con música, bailes y coloridos trajes tradicionales, entregarán flores a la Virgen. El evento, retransmitido por Televisión Canaria, a partir de las 21.30 horas, es un escaparate de la riqueza cultural y el patrimonio vivo del archipiélago.

Otras expresiones de devoción incluyen el encendido de velas amarillas y la elevación de plegarias y oraciones, pidiendo la protección y guía de la Patrona.

Gran espectáculo folclórico

Este año, la Gala de Ofrenda ofrecerá un gran espectáculo nocturno que reunirá a destacados artistas y agrupaciones del folclore isleño. Sobre el escenario actuarán Tigaray, Luis Morera, Angélica Pérez, Gara Niz, Raúl Caraballo, Jésica García, Paula Gómez y Chago Melián, junto a los grupos de baile Los Campesinos de Lanzarote, Idayra de La Laguna y Almagre, además de la Danza Venerada Santísima Trinidad de Igueste, el Colectivo Guanches y los pescadores de Candelaria.

Dónde se puede ver la Ofrenda a Virgen de Candelaria