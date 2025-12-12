Por tanto, alumnas y alumnos de 26 centros educativos de la isla han participado en este certamen de la Policía Nacional

RTVC.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias entregó este viernes en el salón de actos de la institución los premios del XVI Concurso Pictórico “Policía Somos Todos”. Se trata de una iniciativa organizada por la propia Jefatura Superior con la colaboración de El Corte Inglés y dirigida a alumnos de 5º de Primaria de distintos centros docentes de Las Palmas de Gran Canaria.

Distribución de premios

El jurado, seleccionó como ganadora del 1º premio a Lucrezia Celletti, del C.E.I.P Nuestra Señora del Carmen, cuyo dibujo será la imagen principal de la postal navideña 2025/2026 de la Jefatura Superior.

Comisaría Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen archivo RTVC.

El 2º premio fue otorgado a Ainara Velázquez Barrios, del C.E.I.P. Marpe Altavista y el 3º premio recayó en Yohanne Alexa Gabón Alumbro, también del C.E.I.P Nuestra Señora del Carmen.

Valores de convivencia

Cabe destacar que el primer premio, será la imagen de la postal navideña de la Jefatura Superior. Por tanto, alumnas y alumnos de 26 centros educativos de la isla han participado en este certamen que inculca valores de convivencia y seguridad.