El operativo se enmarca en una pieza separada abierta el martes por el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno

RTVC

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia. Todo, en el marco de un nuevo operativo desplegado por orden del juez que investiga el caso Koldo, según informan fuentes próximas a la investigación.

El operativo policial se enmarca en una pieza separada abierta el martes por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno . Todo después de que la UCO entregase un nuevo informe policial.

Imagen de archivo de José Luis Ábalos. Efe

Durante el registro los agentes también están interrogando, en presencia de un abogado, a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos que se encontraba en la casa del exministro de Transportes, quien está en prisión cumpliendo la pena de 24 años impuesta por la parte del caso Koldo que fue juzgada en el Tribunal Supremo.

Esta nueva actuación de los agentes forma parte de la investigación que continúa en la Audiencia Nacional sobre el caso Koldo. Se investiga desde contratos de mascarillas a concesiones de obra pública, y en la que están investigados tanto Ábalos como quien fuera su asesor, Koldo García, además del exdirigente del PSOE Santos Cerdán.