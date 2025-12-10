La costa lagunera incrementará la vigilancia ante la previsión de olas de hasta 7 metros de altura por fenómenos costeros el próximo fin de semana
El ayuntamiento de La Laguna incrementará la vigilancia en la costa por la prealerta de fenómenos costeros. Se esperan olas de hasta 7 metros de alturas y fuertes vientos.
La corporación local ha previsto redoblar la vigilancia el próximo fin de semana en los núcleos de Jóver y La Barranquera. Desde este miércoles se han cerrado al baño las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo. Los daños provocados por el mar ya se han podido constatar estos días, con varios desperfectos en el mobiliario público.
La jefatura de la Policía Local va a establecer una vigilancia permanente de forma itinerante en la costa de la comarca nordeste. En coordinación con el área de Playas y Piscinas, la Policía contará con una patrulla permanente después de las 18:00 horas, en que termina su labor el servicio de socorrismo. La medida se justifica en la evaluación del riesgo derivado de la situación de prealerta por mar de fondo y oleaje significativo.
Balizamiento en la zonas costeras
El área de Seguridad Ciudadana ha procedido al balizamiento y señalización preventiva de las distintas zonas de baño, así como del Camino de la Costa en Punta del Hidalgo.
Desde el gobierno local se hace un llamamiento a la prudencia. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, se hace eco de estas palabras, pidiendo a la ciudadanía que extreme «la precaución y que respeten las indicaciones, y evite acercarse a contemplar o fotografiar el estado del mar.”
En este sentido, se ha referido al fallecimiento de cuatro personas arrastradas por el mar en Santiago del Teide.