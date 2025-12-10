ES NOTICIA

La Laguna refuerza la vigilancia en la costa ante la previsión de fuerte oleaje

Redacción RTVC
La costa lagunera incrementará la vigilancia ante la previsión de olas de hasta 7 metros de altura por fenómenos costeros el próximo fin de semana

La costa lagunera redoblará su vigilancia ante la previsión de olas de hasta 7 metros de altura. Ayto. La Laguna

El ayuntamiento de La Laguna incrementará la vigilancia en la costa por la prealerta de fenómenos costeros. Se esperan olas de hasta 7 metros de alturas y fuertes vientos.

La corporación local ha previsto redoblar la vigilancia el próximo fin de semana en los núcleos de Jóver y La Barranquera. Desde este miércoles se han cerrado al baño las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo. Los daños provocados por el mar ya se han podido constatar estos días, con varios desperfectos en el mobiliario público.

La jefatura de la Policía Local va a establecer una vigilancia permanente de forma itinerante en la costa de la comarca nordeste. En coordinación con el área de Playas y Piscinas, la Policía contará con una patrulla permanente después de las 18:00 horas, en que termina su labor el servicio de socorrismo. La medida se justifica en la evaluación del riesgo derivado de la situación de prealerta por mar de fondo y oleaje significativo.

Balizamiento en la zonas costeras

El área de Seguridad Ciudadana ha procedido al balizamiento y señalización preventiva de las distintas zonas de baño, así como del Camino de la Costa en Punta del Hidalgo.

Desde el gobierno local se hace un llamamiento a la prudencia. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, se hace eco de estas palabras, pidiendo a la ciudadanía que extreme «la precaución y que respeten las indicaciones, y evite acercarse a contemplar o fotografiar el estado del mar.”

En este sentido, se ha referido al fallecimiento de cuatro personas arrastradas por el mar en Santiago del Teide.

