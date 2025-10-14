El entrenador pidió cambiar el chip de la derrota ante Unicaja

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, alertó este martes que Le Mans Sarthe Basket, primer rival de Liga de Campeones de la FIBA en el Gran Canaria Arena, será un equipo que «va a requerir nuestra concentración durante 40 minutos y mucho respeto«.

Lakovic avisa de que Le Mans requerirá «concentración durante 40 minutos». EFE/Quique Curbelo

En la rueda de prensa previa al encuentro europeo que se disputará este miércoles a las 20:00 (hora canaria), el entrenador esloveno pidió cambiar el chip de la derrota ante Unicaja y apeló a estar conectados todo el partido porque «no basta con veinte minutos».

Partido de máxima exigencia

Por otro lado, el esloveno recordó que no pueden relajarse porque la importancia de cada encuentro de la fase de grupos de Liga de Campeones «es enorme», puesto que un tropiezo «puede significar que tengas que acudir a la segunda fase de clasificación«.

Sobre Le Mans Sarthe Basket, Lakovic destacó que son un equipo «muy atlético» con las características de «jugar muy rápido, con muchas posesiones y con grandes tiradores y creadores de juego».

Además, también aludió a que saben lo que es enfrentar partidos de máxima exigencia tras ganar en dos ocasiones la Supercopa de Francia a París Basketball.

En pleno proceso de aclimatación, el entrenador amarillo aseguró que le gustaría tener más entrenamientos «para consolidar conceptos y trabajar automatismos», una dinámica que todavía no es posible por los compromisos europeos y ligueros, que también aportan «impulso competitivo».