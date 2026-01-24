Las jóvenes mascaritas eligen a su Reina Infantil este domingo en RTVC

Diez candidatas aspiran al trono en una gala llena de ilusión y fantasía que podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y de todos sus medios digitales

Este fin de semana, a partir de las 19:00 horas, las pequeñas mascaritas toman el protagonismo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con una intensa programación dedicada a la cantera de la fiesta.

Tras el Festival Coreográfico Infantil y el Concurso de Murgas Infantiles, que llenan de ritmo y color el parque Santa Catalina durante la mañana, por la tarde llega el plato fuerte del día con la Gala de Elección del Trono Infantil.

En esta cita, diez candidatas lucirán sus coloridas fantasías en una gala cargada de ilusión, lentejuelas y tutús multicolores, que podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, la web rtvc.es y la plataforma digital Canarias Play.

El certamen estará presentado por Alexia Rodríguez, acompañada por Nicole y Ancor, dos niños seleccionados en un casting infantil que aportarán frescura y complicidad al escenario. Al frente de la narración en RTVC estará Tomás Galván, con Jéssica Déniz como reportera, para contar a la audiencia todo lo que ocurre entre bambalinas y dar voz a las jóvenes aspirantes a Reina.

Cada año, el parque se llena de público de todas las edades para arropar a la joven cantera y elegir a quien se convertirá en la primera regente del Carnaval, título que conlleva el privilegio de participar en la Gran Cabalgata del sábado 28 de febrero.

El Carnaval Infantil vive así una de sus grandes citas, en una gala que en las últimas ediciones ha evolucionado para ser cada vez más inclusiva, incorporando también a niños como aspirantes al trono. Diseñadores de primer nivel compiten en la creación de fantasías que deslumbran sobre el escenario en un espectáculo que garantiza que la magia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue renovándose año tras año, con nuevos participantes, imaginativos disfraces y la misma ilusión de siempre.