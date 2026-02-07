La formación ‘Los dibujos animados se van de fogalera’ se alzaron con el reconocimiento del jurado y del público para ganar el en esta edición de ‘La Canción de la Risa’

‘La Canción de la Risa’, de nuevo presente en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Las letras y la picardía de la formación ‘Los dibujos animados se van de fogalera’ conquistaron al jurado de ‘La Canción de la Risa’ durante la edición de los Ritmos latinos de este particular concurso. El segundo y tercer puesto fueron para ‘Los Cornucas Atómicos’ y ‘No tengo el chichi pa farolillos’, respectivamente; el accésit recayó en ‘Los Escandinabos’.

En la modalidad de presentación los ganadores fueron ‘Los Cornucas Atómicos’; segundos ‘Las Gediondas’ y el tercer puesto fue a parar a ‘No tengo el chichi pa farolillos’, accésit para ‘Los dibujos animados se van de fogalera’.

‘Los dibujos animados se van de fogalera’ se alzaron con el reconocimiento del público y ganaron el ‘Premio del Público Manón Marichal’. En esta ocasión los galardones fueron entregados por Javier Caraballero Morales, concejal de Fiestas; La concejala de Vivienda, Belén Mesa, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, el concejal de Cultura, Santiago Díaz Meías, y la concejala de Educación y Juventud, Charín González.

Más de 600 personas en una nueva ubicación

Este certamen, que desde hace años es un éxito, logró arrancar las carcajadas de las más 600 personas que acudieron al teatro del colegio Santa Catalina de Siena, ubicación del concurso en esta edición debido a las obras que se están acometiendo en el Teatro Guimerá, tablas habituales del certamen.

Cada formación presentó un tema a concurso; la actuación se desarrolló en el siguiente orden: Los Cornucas atómicos, No tengo el chichi pa farolillos, Los Esc@ndinabos, Las gediondas, Los dibujos animados se van de fogalera, Los Legías, Los Quijotes de la Guancha, y Los chicos con guaza. El certamen fue presentado, como ya es tradición, por Manón Marichal, impulsor de este particular concurso.

El jurado encargado de fallar los premios en interpretación y presentación en esta edición del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife estuvo compuesto por Joel Angelino, actor de cine, televisión y humorista protagonista del espectáculo “Sé feliz, no normal”; Alicia Rodríguez Reyes, actriz cómica, presentadora y periodista; y Conrado Flores, profesor superior de Música y Cómico del Grupo El Supositorio.