La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha sacado a licitación el contrato para la redacción del estudio informativo para mejorar la accesibilidad del puerto de Los Cristianos a la autopista TF-1.

La iniciativa, promovida por la Dirección General de Infraestructura Viaria, cuenta con un presupuesto base de licitación de 597.898 euros, tiene como objetivo actualizar y desarrollar una propuesta integral que responda a los problemas de accesibilidad de esta zona sur de Tenerife, ha informado Obras Públicas en una nota.

La Consejería ha iniciado este proceso con el fin de aportar mejoras en la accesibilidad al puerto de Los Cristianos y su acceso a la TF-1, definiendo alternativas de mejora que permitan satisfacer un nivel de servicio del puerto a la red de alta capacidad acorde a la condición de esta infraestructura, ya que se trata de unos de los puertos de interés general con más tráfico de pasajeros de España.

Entre las actuaciones contempladas figura el diseño de un túnel que conectará directamente el muelle con la avenida Chayofita, canalizando de forma más eficiente el tráfico generado y atraído por esta infraestructura portuaria.

Acceso subterráneo al Puerto de Los Cristianos

El nuevo acceso subterráneo atravesará un cono volcánico de piroclastos con edificaciones en superficie, lo que exige un estudio detallado de viabilidad técnica y tratamientos previos del terreno para garantizar la seguridad de los edificios e instalaciones existentes.

El estudio incorporará, además, una campaña geológica y geotécnica de los terrenos, un análisis de tráfico de todas las vías que confluyen en el ámbito de intervención y una campaña de aforos.

Asimismo, se evaluará el nivel de servicio de cada vía para seleccionar, mediante un análisis multicriterio, la alternativa más adecuada desde el punto de vista funcional, económico y ambiental.

Las actuaciones de mejora desarrolladas en el estudio incluirán una estimación del nivel de servicio de cada una de las vías consideradas, con el objeto de seleccionar la alternativa óptima con base en un análisis multicriterio que tendrá en cuenta, entre otros, aspectos funcionales, económicos y ambientales.

Proyectos de trazado y de construcción

La alternativa seleccionada como la opción más recomendable en el estudio será la que se desarrolle en los posteriores proyectos de trazado y de construcción.

Tanto la redacción del estudio informativo como la redacción de los proyectos de trazado y construcción cuentan con una aportación de 5 millones de euros del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Aquellas empresas que estén interesadas podrán presentar sus solicitudes de manera electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) hasta el 19 de septiembre de 2025, a las 14:00 horas (hora canaria).