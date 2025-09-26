ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Localizan una embarcación con migrantes al sur de Maspalomas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Rescatan una embarcación con migrantes al sur de Maspalomas y trasladan a sus ocupantes al muelle de Arguineguín

Rescatan una embarcación con migrantes al sur de Maspalomas y trasladan a sus ocupantes al muelle de Arguineguín
Embarcación de Salvamento Marítimo. Imagen de recurso Europa Press

Según ha informado el 1-1-2 Canarias en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, Salvamento Marítimo ha auxiliado a primera hora de este viernes a una embarcación con migrantes a bordo al sur de Gran Canaria, próxima a Maspalomas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

Los migrantes rescatados están siendo trasladados al muelle de Arguineguín donde espera ya un dispositivo sanitario para su atención en tierra. Por el momento, no ha trascendido el número de ocupantes de la embarcación.

(Habrá ampliación)

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Las mejores imágenes del simulacro de erupción en Garachico

Minuto a minuto | Primer simulacro de erupción volcánica en Tenerife

Localizan a las cuatro personas que llegaron en patera a Gran Canaria

Alajeró se suma al apoyo a Palestina

Una mujer atrapada en su coche al volcar en Lanzarote

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025