Localizan una embarcación con migrantes al sur de Maspalomas

Rescatan una embarcación con migrantes al sur de Maspalomas y trasladan a sus ocupantes al muelle de Arguineguín

Embarcación de Salvamento Marítimo. Imagen de recurso Europa Press

Según ha informado el 1-1-2 Canarias en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, Salvamento Marítimo ha auxiliado a primera hora de este viernes a una embarcación con migrantes a bordo al sur de Gran Canaria, próxima a Maspalomas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

Los migrantes rescatados están siendo trasladados al muelle de Arguineguín donde espera ya un dispositivo sanitario para su atención en tierra. Por el momento, no ha trascendido el número de ocupantes de la embarcación.

(Habrá ampliación)