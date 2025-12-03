El espacio conversa con Seve Díaz y Víctor Suárez, protagonistas de las nuevas Estrellas Michelin en Tenerife, y explora las propuestas festivas de Brunelli’s

Repostería tradicional, producto local con recetas de pescado fresco, el auge de la comida preparada y el arte de la cerámica, también serán tratados en el programa

Se desliza ya el ambiente navideño y, rumbo a los días grandes, se nota en detalles de los contenidos del programa de la Radio Canaria, ‘Con Cúrcuma‘, que en su entrega de este miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas abre ‘calderos radiofónicos’ con Seve Díaz y Víctor Suárez.

El primero flamante Estrella Michelín en el Puerto de la Cruz y el segundo que recupera el lucero gastronómico de la Guía roja francesa para Canarias tras el cambio de ubicación de La Orotava al Sur de Tenerife. Ambos muestran su agradecimiento y su ilusión, y de paso, el Equipo de este espacio de la Radio Canaria felicita a todos los establecimientos que mantuvieron sus estrellas en las Islas.

Continúa Helena Martínez, directora de Sala de Brunelli’s, que en un alarde en pleno servicio avanzó los acicates de los menús para celebrar la Nochebuena y la Nochevieja, respectivamente, con excelentes maridajes y la alta calidad de los géneros, principalmente sus carnes, entre otros.

Tal y como promueve la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, con Esteban Reyes al frente, incentivar el consumo de pescado fresco en el Archipiélago es un reto, algo a lo que se suma Con Cúrcuma; en esta ocasión, el chef Yeray Gil Primario, Playa Blanca, Lanzarote), comenta su confianza en las joyas marinas del Atlántico y se marca una recetilla con morena, a la que denomina de forma simpática y en este caso «cochinillo del mar».

Pedro Rodríguez Dios, toda una institución de la pastelería canaria, repasa los dulces navideños y da confianza con otros de elaboración contemporánea, a la vez que recomienda el uso de nuestras mieles para la confección o para mejorar las recetas del obrador.

Postre de Pedro Rodríguez. Yeray Gil. Plato de Pedro Rodríguez.

El periodista Sergio Lojendio, analista de cabecera de este programa, profundiza acerca de las comidas preparadas que pueden solventar las cenas de las fechas señaladas, mientras que

Gonzalo Calzadilla muestra su júbilo al hacerse cargo, esta misma semana, de la cocina del hotel César (Lanzarote), algo que promete y mucho en el plano de la alta cocina de aquella isla y de Canarias.

La ceramista Sonia Marinoni (Jiribizhúa) nos lleva de la mano para embellecer las vajillas de reconocidos restaurantes (Exencia, entre ella) y las claves de un estilo tan personal como brillante que ha cultivado a lo largo de su trayectoria desde bien joven.

La ceramista Sonia Marinoni y algunas de sus vajillas.

Kevin Delgado, desde San Cristóbal de La Laguna, lleva diez años al frente del formato de marisquería en Isleño Delgado, con un muestrario de producto extraordinario y que el hostelero mantiene a lo largo del tiempo con una fidelidad absoluta de clientes propios y foráneos.

En la «Entrevista Vintage», al rescate de conversaciones con invitados-as significadas del mundo gastronómico, Laura López Terrón explica las fórmulas para utilizar flores comestibles para tapitas y que no queden en un simple recurso cromático.