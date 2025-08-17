El programa regresa con un viaje que conecta el archipiélago de Chiloé en Chile, Osaka y Madrid

El espacio mostrará las historias de la escritora Maribel Lacave, el palmero Octavio y el abogado Roberto Miño, quienes mantienen viva la esencia canaria en diferentes rincones del planeta

La segunda temporada de ‘Embajadores, de Canarias para el Mundo‘ continúa su exitoso recorrido con un nuevo episodio que llevará a los telespectadores desde el remoto archipiélago de Chiloé hasta el bullicio de Madrid, pasando por Osaka. El programa presentado por Sonsoles Castillo que se emite este lunes 18 de agosto a las 21:30 horas, justo después del Telenoticias 2, seguirá una semana más reforzando los lazos entre Canarias y su diáspora.

Un viaje por tres destinos llenos de canariedad

En el archipiélago de Chiloé, conocido por sus paisajes místicos y tradiciones únicas, el programa descubre a una escritora canaria, Maribel Lacave, que ha hecho de este rincón de Chile su hogar. Su amor por la literatura y su integración en la comunidad local la han convertido en un miembro destacado, demostrando cómo la esencia canaria puede florecer incluso en los lugares más remotos.

En la mágica ciudad de Osaka, el palmero Octavio, lleva consigo el carácter y los valores canarios, compartiéndolos con su entorno en el país del sol naciente. Su historia es un ejemplo de cómo nuestra idiosincrasia puede traspasar fronteras y enriquecer culturas lejanas.

En la capital de España, Roberto Miño, abogado de éxito internacional y figura clave en la Casa de Canarias en Madrid, nos mostrará cómo mantiene viva la llama de Canarias en la península. Organizador de la gran romería canaria que cada año inunda las calles de Madrid, Roberto guiará a la audiencia por los lugares emblemáticos de la ciudad que han marcado nuestra historia y la suya propia. Además, tendrá un encuentro especial con el humorista Juan Luis Calero, en un momento lleno de complicidad y orgullo isleño.