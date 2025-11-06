El sector empresarial solicita mayor presencia policial por la oleada de robos y reyertas, señalan, que están generando inseguridad

Los empresarios del sur de Tenerife reclaman más seguridad para la zona costera de Las Verónicas. En los últimos años, aseguran, están siendo víctimas de una oleada de robos, poniendo en peligro su actividad económica.

Informa: RTVC.

El coordinador del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Michael Bharwani, afirma que «hay personas que están vendiendo droga a plena luz del día».

La falta de limpieza y las reyertas, son otros problemas añadidos, inciden, que se repiten en esta parte del litoral de Arona.

Cámaras de Videovigilancia

Una de las principales zonas turísticas de Tenerife, está pasando, insisten, por un «abandono de las instituciones». Los comerciantes demandan mayor presencia policial y cámaras de videovigilancia para disuadir y que ayuden a localizar a los delincuentes.

Uno de los incidentes más graves ocurrió el pasado fin de semana. Un joven fue evacuado a un hospital después de sufrir varias heridas en una pelea en esta zona de ocio.

Esta inseguridad afecta a los turistas que llegan de vacaciones a las islas, insisten. Bharwani pide mayor protección para el sector empresarial, los turistas y los residentes.

