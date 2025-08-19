Los vecinos de La Atalaya se quejan de los cortes de carretera

Las obras, que comenzaron este pasado lunes, afecta sobre todo a los vecinos que usan el servicio de guaguas

Los vecinos de La Atalaya denuncian que se ven afectados por los cortes debido a las obras que se están llevando a cabo en la carretera que conecta los municipios grancanarios de Telde y Santa Brígida. Estas obras afectan en gran medida a las personas que no tienen coche ya que las guaguas no pasan por el barrio debido a los cortes.

Carteles de advertencia debido a los cortes en La Atalaya/ Cabildo de Gran Canaria.

Estas obras, iniciadas este pasado lunes, se realizan en horario diurno, de 09:00 horas hasta las 19:00 horas. Los trabajos comprenden la rehabilitación del pavimento de 3 kilómetros de la GC-80, la carretera de La Atalaya hasta la carretera de Las Goteras. Según el Cabildo de Gran Canaria, se prevé que estos duren únicamente unos 10 días.

RTVC.

Piden una solución temporal

Por ello, los vecinos que se desplazan a Las Palmas de Gran Canaria mediante el servicio de guaguas, se ven obligados a caminar hasta la parada que hay en el monte, coger un taxi o subir en la guagua que les lleva a Telde y allí, hacer trasbordo.

Los afectados piden una solución temporal como una guagua pequeña que les ayude a trasladarse fuera del monte.

Por su parte, desde Global aseguran que están trabajando para dar una solución con una guagua que haga la ruta Telde-La Gavia-Santa Brígida para facilitar la movilidad.