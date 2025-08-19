Louis Labeyrie llega a Gran Canaria con ambición

El jugador francés Louis Labeyrie mostró su entusiasmo por esta nueva etapa en el conjunto amarillo y reconoció estar muy motivado para afrontar la temporada

El jugador francés Louis Labeyrie a su llegada a la isla. Imagen Dreamland Gran Canaria

El ala-pívot francés Louis Labeyrie ya está en Gran Canaria para incorporarse al Dreamland Gran Canaria y no tardó en mostrar su entusiasmo por esta nueva etapa en el conjunto amarillo. Tras aterrizar en la isla, el jugador reconoció sentirse feliz y motivado para afrontar la temporada. “Me alegra volver a España, es algo que estaba en mi proyecto. Tengo, además, muy buena relación con muchos jugadores aquí, como Andrew y Mike. Me alegro de estar aquí”, comentó.

Consciente de la exigencia del club, Labeyrie marcó las metas que se ha propuesto junto al equipo. “Desde el punto de vista colectivo, el objetivo de un club como este siempre es intentar llegar a los playoff, por supuesto, y estar en el Top-8 al menos. En la competición continental, la Basketball Champions League (BCL) me gustaría llegar a jugar la Final Four. Durante el año también están las ventanas de selección, así que a ver si hay espacio para un viejo como yo. Tenemos que disfrutar y jugar con mucho esfuerzo y deseo”, afirmó el nuevo jugador del conjunto grancanario.

El francés también quiso diferenciarse de otros compatriotas que han pasado por el vestuario canario. “Soy un francés totalmente diferente a Andrew. Muchas veces saco un poco de fuego porque es lo que soy. Estaré a tope”, concluyó.

Con su llegada, el conjunto amarillo suma carácter, experiencia y ambición a una plantilla que aspira a ser protagonista tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League.