Luis Fonsi actúa hoy en el Carnaval de Gáldar

Ya está todo preparado para que el Recinto Cultural La Quinta en Gáldar reciba el concierto que Luis Fonsi dará esta noche de Martes de Carnaval dentro de la programación del Carnaval de Gáldar 2025 dedicado a “El Antiguo Egipto”.

El puertorriqueño ha asegurado sentirse “feliz de estar aquí nuevamente, siempre me llena de ilusión y esta vez poder conocer Gáldar y formar parte de este carnaval al que han puesto tanto amor y tanta energía, esto va a ser una celebración.”

Sin querer desvelar “las numerosas sorpresas” que ha anunciado para su concierto, Luis Fonsi ha adelantado que “será un resumen de mis 25 años de carrera, canciones desde mi primer disco al más reciente, momentos íntimos, guitarreados, rollo cantautor y habrá momentos con mucha energía y baile.” El artista confiesa que “me gusta salirme del plan, es lo lindo de hacer un concierto en vivo, me dejo llevar por el público y cada concierto es diferente.”

Canarias es un lugar especial

Para Luis Fonsi Canarias es un lugar muy especial, “mis primeros pasos en España fueron gracias al cariño que me dieron aquí en las islas, mi primer concierto, mi primera firma de autógrafos, mi primer fanclub, mi primer todo a este otro lado del mundo”. Por lo que en cada visita a Canarias “mi cuerpo baila por dentro porque sé que voy a conectar con un público que me conoce desde hace 25 años, que me ha visto crecer.”

El cantante ha elogiado también el talento que hay en las islas, “de hecho esta noche actuará como telonera Gara Alemán, la chica por la que luché a muerte en La Voz,” y no descarta incluso alguna colaboración con músicos canarios. A modo de invitación, Luis Fonsi concluía que espera que el público esté “listo para pasarla bien, que la gente cante, baile y se desconecte, me siento súper honrado de ser parte de esta fiesta.”

En palabras del teniente alcalde y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo, este concierto es el “estreno por todo lo alto de la ampliación del Recinto Cultural La Quinta”, por lo que ha querido agradecer “el esfuerzo importante de todos aquellos que han trabajado para que todo salga bien para celebrar el carnaval de Gáldar y la gira de los 25 años de Luis Fonsi como se merece.” El edil apuntaba que “se nota la afluencia de gente llegando ya a Gáldar desde por la mañana para disfrutar del concierto, es un orgullo ser el lugar escogido en Gran Canaria para formar parte de esta gira.

Más información

El programa completo con todos los actos del Carnaval de Gáldar 2025 así como toda la información de las fiestas está disponible en www.galdar.es/carnaval y los perfiles de Redes Sociales. El Carnaval de Gáldar 2025 dedicado a “El Antiguo Egipto” se celebrará del 21 de febrero al 8 de marzo, organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Consistorio.